تقرير – هل أخطأ الأهلي والزمالك في بيع هؤلاء؟

بعد كل الحنق والغضب الذي انصب عليهم، اليوم يعود هؤلاء اللاعبين ويتألقون.. فهل العيب فيهم أم في الأهلي والزمالك اللذين فرطا فيهم بسهولة؟

الغريب أن اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الأهلي والزمالك، عادوا وتألقوا وفي وقت قياسي.. مع الجولات الأولى من عمر الدوري الممتاز.

وبغض النظر عن مقولة إن "فانلة النادي ثقيلة على بعض اللاعبين"، فالجولة الأولى بل والثانية حملت كثيرا من التألق يرصده FilGoal.com في هذا التقرير:

الزمالك

انتقل عرفة السيد لاعب الزمالك السابق إلى صفوف طلائع الجيش، وسجل هدفين في النصر، أحداهما من أفضل أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري.

والجيش فاز بخماسية من دون رد على النصر.

وقاد محمود فتح الله دفاع الجيش الذي خرج بشباك نظيفة في هذه المباراة، قبل مواجهة الزمالك نفسه يوم الأحد.

كما حرس عبد الواحد السيد قائد الزمالك السابق عرين مصر للمقاصة في الفوز على الرجاء 2-1.

الأهلي

وأما عن القطب الأخر، فانتقل السيد حمدي الى صفوف مصر للمقاصة، بعد تألق عمرو جمال وانضمام صلاح الدين سعيد.

وفي مباراة المقاصة والرجاء في الجولة الأولى، سجل السيد حمدي هدفين لتنتهي المباراة بهدفيه مقابل هدف للرجاء.

وفي صفقة أخرى انتقل أحمد رؤوف من الأهلي إلى صفوف المصري البورسعيدي، وساهم المهاجم غير الدولي في تسجيل هدف التعادل مع الإسماعيلي في الجولة الأولى التي انتهت بنتيجة 2-2.

فقد أرسل رؤوف عرضية حولها حسني عبد ربه في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 82, لتحتسب هدف في مرماه.

ومع بداية الجولة الثانية، أكد رؤوف استفاقته بعد أن أحرز هدفين للمصري في شباك الأسيوطي سبورت ليخرج الفريق البورسعيدي فائزا بثلاثة أهداف مقابل هدف للأسيوطي.

أسماء أخرى في الطريق

وفي انتظار بعض اللاعبين ليسيروا على الطريق نفسه وهم: أحمد شكري(سموحة), أحمد مانجا(سموحة), أحمد جعفر(إنبي), أحمد شديد قناوي(طلائع الجيش), شهاب الدين أحمد(طلائع الجيش),إسلام عوض(طلائع الجيش), محمود فتح الله (طلائع الجيش), سعيد قطة(المصري), أحمد سمير(المصري), هاني سعيد(الإتحاد), أحمد سمير فرج(الإسماعيلي).

فهل هؤلاء اللاعبين ليسوا على مستوى الأهلي والزمالك لكنهم جيدون بالنسبة للأندية الأخرى، أم أن الناديين الكبيرين لم ينجحا في إخراج أفضل ما لديهم.. شاركونا بأراءكم.