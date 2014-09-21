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ضبط عامل وبحوزته بندقية خرطوش أمريكي الصنع و3 طلقات بسوهاج‎

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ضبط عامل وبحوزته بندقية خرطوش أمريكي الصنع و3 طلقات بسوهاج‎ ضبط عامل وبحوزته بندقية خرطوش أمريكي الصنع و3 طلقات بسوهاج‎

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج خلال حملة أمنية مكبرة علي حائزي الأسلحة النارية من ضبط “بندقية خرطوش أمريكي الصنع، وكذا 3 طلقة خرطوش عيار 12م حيازة “محمد لطفي السمان – 33 سنة – عامل” ومقيم الحمادية – مركز سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5188 إدارى مركز سوهاج لسنة 2014.

كما تم ضبط بندقية آلية عيار “7،62×39″ بالخزينة الخاصة بها حيازة المدعو “محمد سيد أحمد محمود – 18 سنة – حاصل على ثانوية عامة”، ومقيم المدمر- مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31 أحوال مركز طما.

كما تم ضبط فرد روسي صناعة محلية حيازة المتهم “أحمد محمد السيد ناجي – 39 سنة – عامل” ومقيم المجابرة – مركز جرجا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2704 إداري مركز جرجا لسنة 2014.

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