انهيار خزان صرف صحى بمدرسة ابتدائية ببنى سويف صدر قرار بإزالتها منذ 3 سنوات

تسبب انهيار البلاط الخارجي الموجود على سقف الخزان الأرضي لمدرسة الدوالطة الابتدائية بفناء المدرسة في هلع ورعب أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور بالقرية ويمثل خطرا على التلاميذ قبل بداية العام الدراسى وخاصة ان المدرسة صادر لها قرار إزالة من الوحدة المحلية لقرية بلفيا التا بع لمجلس مدينة ومركز بنى سويف منذ ثلاث سنوات وقامت مديرة المدرسة بإخطار هيئة الأبنية التعليمية بإنهيار الخزان الأرضى الخاص بدورات المياه وقرار الإزالة الصادر للمدرسة والمنشأة منذ الستينات.

وقالت هالة عبدالحميد مديرة مدرسة الدوالطة الابتدائية بمركز بنى سويف ان المدرسة مكونة من مبنى من دور واحد والدور الثانى به مكتبة وعدد فصول المدرسة 12 فصلا وان المدرسة منشأة منذ الستينات وان مبانى المدرسة كلها شروخ وتصدعات داخل الفصول وطالبوا مجلس المدينة والوحدة المحلية التابع لها قرية الدوالطة فقاموا بإرسال مهندسو التنظيم الذين أكدوا ان المدرسة آيلة للسقوط وصادر لها قرار إزالة منذ 3 سنوات وتحتاج إلى إعادة بناء مرة اخرى وقامت لجنة من هيئة الابنية التعليمية ببنى سويف بالكشف عن أساسات المدرسة وشاهدوا الشروخ والتصدعات الموجودة في الجدران ودرجات السلم للدور الثانى وأكدوا ان المبنى يحتاج إلى إزالة.

وأضافت مديرة المدرسة انه فى يوم الأربعاء 2 من شهر يوليه 2014 واثناء تواجد هيئة تدريس المدرسة بالكامل سمعنا صوت مرتفع فى فناء المدرسة وذهبنا إلى مصدر الصوت فوجدنا بإنهيار الخزان الخاص بدورات المياه بالمدرسة مما يشكل خطرا على التلاميذ وأبلغنا هيئة الأبنية التعليمية بإنهيار الخزان الأرضى لكى نخلي مسئوليتنا وخاصة وان الخزان يقع فى فناء المدرسة ويمكن للتلاميذ ان تسقط فيه ولا نستطيع تأمينه.

وقال حامد فتحى عضو مجلس امناء المدرسة واحد أولياء الأمور “بالرغم من صدور قرار بإزالة المدرسة من 3 سنوات الا اننا نتحامل على أنفسنا ونقوم بإرسال أبنائنا إلى المدرسة ولم تقم مديرية التربية والتعليم ولا هيئة الابنية التعليمية بإزالة المدرسة وإعادة بنائها مرة ثانية ، وأضاف انه قبل امتحانات الدور الثانى (الملحق ) فوجئت بأن أعضاء هيئة التدريس يتصلون بى ويخبرونى بإنهيار الخزان الخاص بدورات المياه الموجود بفناء المدرسة وان الوضع اصبح خطيرا على التلاميذ فى بداية العام الدراسى وعلى الفور قمت بإخطار إدارة بنى سويف التعليمية بإنهيار الخزان الأرضى للمدرسة”.

وقال عيد عبداللطيف محامى وعضو مجلس امناء بالمدرسة اننا عقدنا اجتماعا كأولياء امور للمدرسة مع مديرية المدرسة وهيئة التدريس وقمنا باخطار قسم الخدمات الداخلية بادارة بنى سويف التعليمية فى 3 _7 _2014 بإنهيار الخزان الأرضى للمياه الخاص بدورات المياه وان امتحانات الدور الثانى للتلاميذ ستبدا فى 5 _7 _ 2014 ورغم ذلك لم تقوم هيئة الابنية بعمل اى شى رغم تاكدنا ان ادارة بنى سويف التعليمية التابع لها المدرسة ارسلت استعجالا لهيئة الانبة بانقاذ الموقف واضطر اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة إلى عمل كردون من المدرسين على الخزان الأرضى للمدرسة لحين انتهاء امتحانات الدور الثانى واضاف المدرسة اصبحت مهددة بالإنهيار وصادر لها قرار إزالة والخزان الأرضى منهار ولا نعرف اين سيذهب اولادنا العام القادم والمدارس على الابواب.

وقال ماهر محمد عبدالجواد ولى امر بقرية الدوالطة التابعة لمركز بنى سويف “كثافة الفصول بالمدرسة تصل إلى 80 تلميذا وان الفصول بها تصدعات وشروخ وان التلاميذ يجلسون فى الفصول ينظرون إلى سقف الفصل خوفا من سقوطه عليهم واضاف ان مكتبة المدرسة مغلقة بسبب انها بالدور الثانى ولا يستطيع التلا ميذ ان يدخلوها حرصا على حياتهم كما ان سور المدرسة منخفض والمدرسة موجودة على الطريق الزراعى بنى سويف الفيوم والسور يحتاج إلى تعلية حرصا على التلاميذ”.

قال شعبان عكاشة وكيل وزارة التربية واالتعليم ببنى سويف “تقلدت منصبى الجديد كوكيل وزارة منذ اسبوع واحد فقط واننى عرضت الامر على المحافظ المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف وامر بسرعة اعادة بناء المدرسة واسنادها إلى القوات المسلحة على ان يقوم التلاميذ بالدراسة فى العام القادم فى المدرسة الاعدادية المتاخمة للمبنى حرصا على التلاميذ”.