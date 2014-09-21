بالصور .. مدير أمن الوادي الجديد يتفقد الحالة الأمنية لعدد من مدارس الخارجة‎

تفقد اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد ، اليوم الأحد ، عدة مدارس بقطاع الخارجة التعليمي في أول يوم للعام الدراسي بالمحافظة لمتابعة العملية الأمنية وتنفيذ خطط تأمين المدارس بمدينة الخارجة ، يرافقه اللواء عمر احمد ناصر نائب مدير الأمن ولفيف من قيادات المديرية .

بدأ مدير أمن الوادي الجديد جولته بتفقد مدرسة ناصر الإعدادية بالخارجة ، ومدرسة الوادي بنات والخارجة المشتركة ومدرسة طه حسين للتعليم الأساسي بحي المروة.

وقام مدير امن الوادي الجديد بإلقاء كلمة في طابور الصباح بمدرسة ناصر الإعدادية بالخارجة مقدما التهنئة للتلاميذ والمدرسين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ، مشددا علي حرص المديرية علي تأمين المدارس على مستوي مراكز المحافظة الخمسة.