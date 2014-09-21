القبض على تاجر بحوزته 10 قطع أثرية بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث السياحة والآثار بالمنيا من ضبط 10 قطع أثرية بحوزة نجار مقيم بقرية منشأة اليوسفي ببني مزار.

تلقى اللواء ممتاز فتحي مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار، إخطارًا من اللواء علاء السباعي مدير مباحث السياحة والآثار بالمنيا، بتمكن العقيد عبد السميع فرغلي مدير مباحث السياحة والآثار بالمنيا، ومعاونة المقدم محمود حمدي من ضبط مصطفى عبد الوهاب -48 سنة- صاحب ورشة نجارة مقيم في منشية اليوسف ببني مزار، وبحوزته 10 قطع أثرية عبارة عن تمثال خشبي علي شكل آدمي طول 15 سم، ورأس تمثال من الفخار، و8 تمائم من البورسلين.

تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة.