وزير إثيوبي يدعو مواطنيه إلى تعزيز إسهاماتهم في بناء سد النهضة

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

دعا وزير شؤون الاتصالات الحكومية الإثيوبي بيريكيت سيمون، المواطنين الإثيوبيين في الداخل والخارج إلى تعزيز دعمهم وإسهاماتهم من أجل إنشاء سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن عملية تحويل مجرى مياه النيل الأزرق بدأت بالفعل من أجل إكمال هذا السد.

وقال سيمون، والذي يشغل أيضا منصب المدير العام للمجلس الوطني لتنسيق مساهمات المواطنين في إنشاء سد النهضة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية أمس، إن الإثيوبيين في الداخل والخارج يتوقع أن يواصلوا تقديم مساعداتهم باتجاه هذا الغرض.

وقال إن الأعمال الخرسانية في هذا السد بدأت الفعل، وأنه قد حان الوقت لاستغلال مياه النيل من أجل تحقيق هدف التنمية، وحث الجمهور على تعزيز دعمهم باتجاه إنشاء السد.

وأضاف أن الإثيوبيين في الخارج أسهموا حتى الآن بأكثر من أربعة مليارات بر إثيوبي، نحو 214 مليون دولار، من أجل السد الذي يبنى بولاية بني شنقول الإثيوبية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تغطي بالكامل تكلفة إنشاء هذا السد، والذي سيكون أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.