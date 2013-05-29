أخبار عاجلة

تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

وزير إثيوبي يدعو مواطنيه إلى تعزيز إسهاماتهم في بناء سد النهضة

Google+ Print
وزير إثيوبي يدعو مواطنيه إلى تعزيز إسهاماتهم في بناء سد النهضة وزير إثيوبي يدعو مواطنيه إلى تعزيز إسهاماتهم في بناء سد النهضة

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

دعا وزير شؤون الاتصالات الحكومية الإثيوبي بيريكيت سيمون، المواطنين الإثيوبيين في الداخل والخارج إلى تعزيز دعمهم وإسهاماتهم من أجل إنشاء سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن عملية تحويل مجرى مياه النيل الأزرق بدأت بالفعل من أجل إكمال هذا السد.

وقال سيمون، والذي يشغل أيضا منصب المدير العام للمجلس الوطني لتنسيق مساهمات المواطنين في إنشاء سد النهضة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية أمس، إن الإثيوبيين في الداخل والخارج يتوقع أن يواصلوا تقديم مساعداتهم باتجاه هذا الغرض.

وقال إن الأعمال الخرسانية في هذا السد بدأت الفعل، وأنه قد حان الوقت لاستغلال مياه النيل من أجل تحقيق هدف التنمية، وحث الجمهور على تعزيز دعمهم باتجاه إنشاء السد.

وأضاف أن الإثيوبيين في الخارج أسهموا حتى الآن بأكثر من أربعة مليارات بر إثيوبي، نحو 214 مليون دولار، من أجل السد الذي يبنى بولاية بني شنقول الإثيوبية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تغطي بالكامل تكلفة إنشاء هذا السد، والذي سيكون أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة