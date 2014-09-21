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قائد انقلابين عسكريين في فيجي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة

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أعلن فوريك بينيامارا، ضابط البحرية السابق الذي استولى على السلطة مرتين في فيجي من خلال انقلابين عسكريين، فوزه في أول انتخابات تشهدها الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ بعد حكم عسكري استمر 8 أعوام.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» العربية، الأحد، عن بينيامارا قوله: «أشعر بالتواضع لأن شعب فيجي وضع ثقته في لقيادته إلى ديمقراطية جديدة وحقيقة، إن وعدي القاطع هو أننا سنحكم لصالح كل شعب فيجي».

وحظيت الانتخابات الرئاسية في فيجي التي جرت الأربعاء الماضي بإشادة على نطاق واسع من مجموعة المراقبين الدوليين المؤلفة من 92 عضوا، رغم اتهامات المعارضة بحدوث تلاعب.

يشار إلى أن بينيامارا البالغ من العمر 62 عاما تولى رئاسة الوزراء في فيجي منذ عام 2007

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