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اعتقال رجل تعدى على البيت الأبيض في غياب أوباما

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اعتقل رجل اليوم السبت، بتهمة التعدي على البيت الأبيض، بعد يوم واحد من تسلق شخص منتكساس سياجا ووصوله لبوابات البيت الأبيض أثناء وجود الرئيسباراك أوباما خارجه.

وقال إيد دونوفان، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية المكلفبحماية باراك أوباما، إن أحدث قضية تضمنت رجلا اقترب من بوابات البيتالأبيض على قدميه وتم إبعاده ثم عاد بعد ذلك في سيارته إلى بواباتالبيت الأبيض.

وقال «دونوفان»: «رفض المغاردة، واعتقل بتهمة التعدي على ممتلكاتالآخرين.

وكان عمر جيه. جونزاليس، وهو رجل أبيض من تكساس، يبلغ من العمر 42عاما، تسلق السياج وجرى عبر الحديقة ووصل إلى البوابات الأماميةللبيت الأبيض قبل اعتقاله في واحدة من أخطر الاختراقات الأمنية منذوصول «أوباما» للرئاسة.

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