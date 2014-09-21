قائد الناتو: الهدنة في أوكرانيا «اسميه فقط»

قال الجنرال فليب بريدلوف القائد الاعلى لقوات حلف الاطلسي “ناتو” إن الهدنة التي توصل اليها الانفصاليون الاوكرانيون مع سلطة كييف “اسمية فقط” ولا وجود لها في ارض الواقع ، وأن لديه قليل من الثقة في فرص نجاح هدنة وقف إطلاق النار والمقرر أن تستمر لمدة أسبوعين بين أوكرانيا والموالين لروسيا بشرق البلاد.

ونقلت راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد عن بريدلوف عقب اجتماعه مع عدد من قادة الحلف العسكريين في ليتوانيا قوله إن عدد قذائف المدفعية التي أطلقت في الآونة الاخيرة تماثل العدد الذي كان يطلق قبل دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ قبل اسبوعين ، وأن مستوى العنف بالمنطقة خلال الأيام الأخيرة ظل كما كان قبل مسألة وقف إطلاق النار، مضيفا أنه منذ الاسبوع الماضي عادت بعض القوات الروسية التي كانت موجودة في اوكرانيا الى موسكو ، ولكنها ما زالت مستعدة للضغط عسكريا على اوكرانيا.

يذكر أن السلطات الاوكرانية تصر على اتهام روسيا بدعم الانفصاليين ، وهو ادعاء دأبت موسكو على نفيه ، وأدت الحرب التي اندلعت في الجزء الشرقي من اوكرانيا في ابريل الماضي بارواح اكثر من 3000 شخص.

يشار إلى أن حلف الاطلسي يعد العدة لتعزيز وجوده العسكري في الدول المجاورة لروسيا بما فيها دول البلطيق الثلاث التي كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي.

أ ش أ