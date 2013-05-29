عبد الله ياسين: لست زيدان أو مغني .. وانتظروني بعد 3 سنوات

وعد عبد الله ياسين لاعب بولونيا الجديد بأنه سيصبح أحد أفضل الدوري الإيطالي خلال ثلاثة سنوات من الآن.

ووقع ياسين البالغ من العمر 19 عاما والذي يحمل الجنسية المصرية على عقود انضمامه لبولونيا يوم الثلاثاء قادما من صفوف رديف باريس سان جيرمان.

وأعلن بولونيا الذي أنهى الدوري الإيطالي الممتاز في المركز الـ13 عن تعاقده مع ياسين لمدة أربعة مواسم بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي.

وقال عبد الله في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي بتويتر بعد التوقيع بساعات: "لست (زين الدين) زيدان أو (مراد) مغني، لكن أنا ياسين".

ويقصد ياسين الثنائي الفرنسي الجزائري، زين الدين زيدان أسطورة يوفنتوس وريال مدريد، ومراد مغني الذي لمع مع بولونيا ولاتسيو، وكلاهما حمل الجنسيتين ولعب في الكالتشيو.

ياسين يحمل ثلاثة جنسيات، المصرية لوالده والجزائرية لوالدته والفرنسية لمكان ولادته، وارتدى قمصان منتخبات فرنسا في مراحل الشباب والناشئين.

وأضاف لاعب بولونيا الجديد "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون من هو عبد الله ياسين، موعدنا بعد ثلاث مواسم".

ولم يسبق لعبد الله اللعب لمنتخبات مصر للشباب، لكنه حضر للتحدث مع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية 2013 وابعدته الإصابة عن القائمة التي لعبت البطولة.

وأعلن ربيع ياسين القائمة الأولية لمنتخب مصر التي تشارك في كأس العالم للشباب الشهر المقبل وخلت من اسم لاعب بولونيا الجديد.

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