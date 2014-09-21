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القبض على عاطل بحوزته 26 طربة حشيش وسلاح أبيض بمركز الداخلة بالوادى الجديد‎

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القبض على عاطل بحوزته 26 طربة حشيش وسلاح أبيض بمركز الداخلة بالوادى الجديد‎ القبض على عاطل بحوزته 26 طربة حشيش وسلاح أبيض بمركز الداخلة بالوادى الجديد‎

أرشيفية

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من العميد صبري غازي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المحافظة يفيد بضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش في حملة أمنية ليلية مفاجئة لتفقد الحالة الأمنية في مدينة موط بمركز الداخلة أسفرت عن ضبط “كمال. ع. م” -24 سنة- عاطل وبحوزته 26 طربة حشيش وسلاح أبيض قرن غزال وهاتف محمول ومبلغ مالي.

اعترف المتهم بحيازته للحشيش بقصد الإتجار فيه وان المبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة ، وتحرر للواقعة المحضر رقم 1361 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2014 واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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