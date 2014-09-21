تكريم محافظ القاهرة ومنحه ميدالية التفوق

أهدى اللواء أحمد ضيف نائب محافظ القاهرة ميدالية التفوق إلى الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة أثناء حضورهم طابور الصباح بمدرسة حدائق شبرا الإعدادية التابعة لإدارة الساحل التعليمية.

وأهدى عمرو زغارى وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ميدالية التفوق إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي رافق محافظ القاهرة في تفقده لمدارس العاصة صباح اليوم.

وأكد ثروت رشاد مدير إدارة الساحل التعليمية، في تصريحات له على هامش الزيارة، أن طلاب مدارس الساحل حققوا نتائج مرتفعة جدا العام الماضي، وأن نسب نجاح الطلاب بتفوق بلغت العام الماضي 95 %.

المراسل : محمود عبد الحفيظ