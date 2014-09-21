أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تكريم محافظ القاهرة ومنحه ميدالية التفوق

Google+ Print
تكريم محافظ القاهرة ومنحه ميدالية التفوق تكريم محافظ القاهرة ومنحه ميدالية التفوق

أهدى اللواء أحمد ضيف نائب محافظ القاهرة ميدالية التفوق إلى الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة أثناء حضورهم طابور الصباح بمدرسة حدائق شبرا الإعدادية التابعة لإدارة الساحل التعليمية.

وأهدى عمرو زغارى وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ميدالية التفوق إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي رافق محافظ القاهرة في تفقده لمدارس العاصة صباح اليوم.

وأكد ثروت رشاد مدير إدارة الساحل التعليمية، في تصريحات له على هامش الزيارة، أن طلاب مدارس الساحل حققوا نتائج مرتفعة جدا العام الماضي، وأن نسب نجاح الطلاب بتفوق بلغت العام الماضي 95 %.

 

المراسل : محمود عبد الحفيظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا