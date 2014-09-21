بالصور .. محافظ الوادي الجديد يلقى كلمه في طابور الصباح بمدرسة بعد افتتاحها‎

القى اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد كلمه فى طابور الصباح بمدرسة محمد متولى الشعراوى المشتركة بالخارجة بعد افتتاحها مقدما لهم التهنئة للطلاب بالعام الدراسى الجديد.

وأكد عشماوى على أهمية دور المشاركة المجتمعية فى بناء المجتمع والدور الذى لعبه المواطن المصرى في شراء شهادات استثمار قناة السويس ، مشددا على أهميه الجد في الاستذكار الجيد للحصول على أعلى الدرجات والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

قال صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد 416 مدرسة استقبلت اليوم 50 ألف و966 طالب وطالبة في أول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد ، مؤكدا أن جميع المدارس استعدت من خلال معسكرات عمل تم تنظيمها بالمدارس على مستوى المحافظة.