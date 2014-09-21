“كينج كونج” يعود في “جزيرة الجماجم”

أعلنت الاستوديوهات الأمريكية “لايجنداري بيكتشارز” في بيان رسمي عن إنتاج فيلم جديد عن الغوريللا العملاقة “كينج كونج” يحمل اسم “سكال أيلاند” أو “جزيرة الجماجم” يبحث عن أصول هذه الغوريللا وجذورها وعن الجزيرة الغامضة التي أتت منها.

وذكر البيان أن الممثل البريطاني”توم هيدلستون” سوف يقوم ببطولة الفيلم الذي سوف يخرج الى صالات العرض العام القادم ويقوم بإخراجه المخرج الأمريكي الشاب “جوردان فوجت – روبرترس”.

وكان فيلم كينج كونج من إنتاج عام 2005 وإخراج بيتر جاكسون وبطولة نعومي واتس وجاك بلاك وأدريان برودي ، قد فاز بثلاث جوائز أوسكار ورشح لجائزة جولدن جلوب.

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