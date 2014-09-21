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“شجر الدر” ينتظر توقيع سلاف فواخرجي على البطولة

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“شجر الدر” ينتظر توقيع سلاف فواخرجي على البطولة “شجر الدر” ينتظر توقيع سلاف فواخرجي على البطولة

سلاف فواخرجي

تنتظر الشركة المنتجة لمسلسل “شجر الدر” موافقة الفنانة السورية سلاف فواخرجي على المشاركة في بطولة العمل التاريخي بعد اعتذار الفنانة غادة عبدالرازق عن عدم المشاركة في العمل.
> وسبق أن أبدت سلاف موافقة مبدئية على الاشتراك في العمل،غير أنها لم توقع رسميا على العقد، وفي حال وافقت على العمل بشكل نهائي يتوقع أن تصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع عقد المسلسل، الذي تعود من خلاله إلى الدراما المصرية بعد غياب سنوات.
> الكاتب يسري الجندي، مؤلف العمل، هو الذي رشح سلاف للعمل، عقب كتابته له، منذ سنوات ولكن المسلسل توقف لفترة بعد ثورة 25 يناير ثم تم ترشيح غادة التي اعتذرت عنه مؤخرا ، لا سيما أنها قدمت العام الماضي مسلسل “السيدة الأولى” وبات من الصعب تكرار تجربة السيدة الحاكمة لعامين متتاليين.
> يذكر أن “شجر الدر” واحدة من أشهر النساء اللائي حكمن في عصر المماليك، وارتبط اسمها بالقوة والنفوذ منذ كانت جارية حتى وصلت إلى تولي عرش مصر في فترة حساسة من تاريخها.
> /أ ش أ/

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