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ياسين: افتتاح 1120 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى للخطة الإنشائية

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ياسين: افتتاح 1120 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى للخطة الإنشائية ياسين: افتتاح 1120 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى للخطة الإنشائية

قال الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، إنه سيقوم بجولة تفقدية للمنشآت الشبابية بمحافظة القليوبية يوم الخميس المقبل، كما سيقوم بافتتاح عدد من مراكز الشباب التى أنهت أعمال التطوير بها والمدرجة ضمن الخطة الإنشائية للوزارة لهذا العام.

وأوضح ياسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيقوم بافتتاح حوالى 1120 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى على مجموعات متتالية خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الدكتور أسامة ياسين قد قام بافتتاح أعمال التطوير المنتهية بعدد من المراكز خلال الأسبوع الماضى منها روض الفرج والسيدة نفيسة والقلعة وعين الصيرة ومركز شباب كفر الأعصر بالشرقية، كما قام أمس بافتتاح مركز التعليم المدنى بالعاشر من رمضان.

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