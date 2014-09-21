بالصور .. محافظ سوهاج يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية‎

ودع اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية المستوي الثالث وعددهم 141 حاج يرافقه الاستاذة إلهام سليم حنا وكيل وزارة الشئون الاجتماعية و الدكتور احمد حمادي وكيل المنطقة الأزهرية بسوهاج ولفيف ممن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وكان قد تجمع الحجاج عند نقطة المغادرة امام مسجد الشبان المسلمين وعدد من اهالى الحجاج اللذين حرصوا على توديع ذويهم .

وقدم المحافظ لهم التهنئة بسفرهم لأداء فريضة الحج إلي بيت الله الحرام طالبًا منهم الدعاء لمصر عامة وسوهاج خاصة ، وداعيا لهم أن يهون عليهم أداء مناسك الحج هذا العام ، وأكد سيادته على ضرورة قيام اللجنة المشرفة على بعثة حج الجمعيات الاهلية بسوهاج بدورها على اكمل وجه فى تذليل العقبات امام الحجاج والتيسير عليهم فى اداء المناسك والتوعية الصحية ومواجهة اى ظروف طارئة .

ومن جانبها قدمت أ / الهام سليم حنا التهنئة للحجاج موضحة أن :” الطائرة الأولي رحلة رقم 655 اليوم 21 سبتمبر الجاري الساعة 12:10 ظهرا الإقلاع من مطار الأقصر ووصول مطار جدة 6:30 لعدد 141 حاج المستوي الثالث والإقامة لهم في فندق ” الايمان الذهبي في مكة ، الايمان طيبة في المدينة ” .

الطائرة الثانية رحلة رقم 665 يوم 26 سبتمبر الجاري الساعة 2:30 صباحًا الإقلاع من مطار الأقصر والوصول لمطار جدة بعدد 260 حاج المستوي الثاني ” بمبلغ 33.500 جنيها للحاج “.

الطائرة الثالثة رحلة رقم 667 يوم 26 سبتمبر الجاري الساعة 9:20 مساءا الإقلاع من مطار الأقصر والوصول لمطار جدة بعدد 26 حاج المستوي الثاني والإقامة للرحلة الثانية والثالثة في فندق الايمان جراند 2 في مكة ، الايمان رويال في المدينة “وأضافة أن بعثة الإشراف لرعاية الحجاج بالسعودية عددهم عشرة ” 9 مشرفين ورئيس البعثة ” بوقع مشرف عن كل مركز تقريبا من مراكز المحافظة بمعدل مشرف لكل 47 حاج تقريبا .

كما قامت المديرية بمتابعة تنفيذ برنامج خطة التوعية للحجاج بجيمع مراكز المحافظة المختلفة وتوفير الاتوبيسات الخاصة بنقل الحجاج من سوهاج إلي مطار الأقصر والعودة وأيضا هناك مشرف من العاملين بالمديرية لأصطحاب هو المسئول لاصطحاب الحجاج بالاتوبيسات وتوصيلهم من وإلي مراكزهم الإدارية وسلامة وصولهم وعودتهم من سوهاج لمطار الأقصر والعودة إلي جانب مشرفي بعثة الحج .

وقامت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بالوزارة بتوفير وتدبير الإقامة والإعاشة الخاصة بالحجاج بالأراضي المقدسة علي مستوي جميع المحافظات.