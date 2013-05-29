التتويج يطرق باب صلاح والنني .. فهل يفوز بازل بالدوري؟

يبحث محمد صلاح ومحمد النني لاعبا بازل عن أول بطولة يحققونها في سنة أولى احتراف، عندما يصطدم فريقهما مع يانج بويز بالجولة قبل الأخيرة من الدوري السويسري.

بازل أهدر فرصة التتويج أمام جروسهوبرز منافسهم المباشر في الجولة الماضية عندما خسر بهدف في الوقت القاتل من المباراة، ولكن اللقب مازال متاح حال فوزه على يانج بويز في اللقاء الذي يقام خارج ملعبه في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

فوز بازل يرفع رصيده للنقطة 69 قبل مباراته في الجولة الأخيرة، وفي هذه الحالة حتى وإن فاز جروسهوبرز في المبارتين المقبلتين سيتساوى في النقاط ولكن فارق الأهداف لصالح بازل بـ16 هدفا وهو ما يمنحه اللقب.

أما إذا تعادل بازل أو خسر، فتبقى الجولة الأخيرة هي الحاسمة.

بازل يرى المباراة صعبة بحسب تصريحات مورات ياكين المدير الفني كون اللقاء على ملعب يانج بويز في مدينة برن وقال للموقع الرسمي: "يانج بويز فقد أماله في التأهل للدوري الأوروبي، ويلعب بدون ضغوط على ملعبه".

وأضاف "يانج بويز خطير على ملعبه ودائما يلعب من أجل الفوز".

وتظهر نتائج يانج بويز أنه حقق فوزين فقط خارج ملعبه من إجمالي 11 مباراة نجح في إسقاط منافسه.

وأردف ياكين "علينا أن نستغل الفرص التي تسنح لنا من أجل الاقتراب من حسم لقب الدوري".

ومنع بازل لاعبيه من قراءة الصحف والإطلاع على المواقع الرياضية قبل المواجهة المرتقبة، ولكن ياكين يؤكد أن اللاعبين ذات معنويات مشتعلة على حد وصفه.

وأكد "هذا غير هام، اللاعبون متحفزون للغاية ونسعى للفوز بالدوري".