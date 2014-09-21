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حقائق - الزمالك والجيش .. الأسماء نفسها بقمصان مختلفة

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حقائق - الزمالك والجيش .. الأسماء نفسها بقمصان مختلفة حقائق - الزمالك والجيش .. الأسماء نفسها بقمصان مختلفة

يدخل الزمالك مواجهة خاصة في لقاء طلائع الجيش بالجولة الثانية في الدوري المصري يوم الأحد.. ويستعرض FilGoal.com حقائق مثيرة عن المواجهة.

ينطلق اللقاء في السابعة والربع بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي، وهو الظهور الأول للفريق الأبيض هذا الموسم بالدوري المصري بعد تأجيل لقائه بالجولة الأولى.

أما طلائع الجيش فمازال منتعشا بالفوز بخمسة أهداف على النصر بالجولة الأولى.

ويستعرض FilGoal.com عدة حقائق مثيرة عن المباراة..

- هداف مباريات الفريقين هو عبد الحليم علي بتسجيله خمسة أهداف في شباك طلائع الجيش.

- محمود فتح الله لديه هدفين في طلائع الجيش بقميص الزمالك، ويلعب الآن مع الفريق العسكري.

- أيمن حفني سجل هدفا في شباك الزمالك بقميص طلائع الجيش ويلعب الآن للفريق الأبيض.

- لم يتبق في قائمة الزمالك المسجلة في شباك طلائع الجيش سوى حازم إمام ومحمد عبد الشافي.

-قائمة طلائع الجيش الحالية لا تضم أي لاعب سجل في شباك الزمالك.

- 18 مباراة لعبها الزمالك مع طلائع الجيش في الدوري المصري فاز في ثمانية، تعادلا في ستة وخسر أربعة.

- سجل الزمالك 27 هدفا في شباك الجيش، مقابل 19 اهتزت بهم شباكه.

- قائمة الزمالك الحالية تضم إسلام جمال لاعب الجيش السابق ولكنه خارج قائمة المباراة للإصابة، وفي المقابل يضم الجيش عرفة السيد، إسلام عوض بجانب فتح الله لاعبي الزمالك السابقين.

- حسام حسن المدير الفني للزمالك أدار في ولايته الأولى للزمالك مباراتين أمام الجيش، الأولى فاز بها 1-0 بهدف سجله فتح الله، والثانية تعادل 2-2 سجل أيضا فتح الله هدف الفريق الأبيض الثاني.

- حسام حسن بدأ مهمته الأولى مع الزمالك بخسارة ثم تعادل مع الأهلي ثم حقق الفوز في ثمانية على التوالي، ولم يهزم في 13 لقاء متتالي، الموقف الآن مشابه فقد تعادل مع الفريق الأحمر في مباراة السوبر التي حسمت بركلات الترجيح .. فهل ينطلق؟

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