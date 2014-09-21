الخدمة السرية الأمريكية تضاعف الأمن حول البيت الأبيض بعد حادث اختراقه

قال جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي في بيان إن الجهاز عزز إجراءات الأمن على طول الطريق الواقع أمام البيت الأبيض، حيث تسلق رجل سياجا أول أمس الجمعة ودخل إلى بوابات البيت الأبيض.

وأمرت جوليا بيرسون مديرة جهاز الخدمة السرية باتخاذ هذه الإجراءات بعد هذا الاختراق والذي كان أخطر اختراق منذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى السلطة، ولم يكن أوباما موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت.

وتجري مراجعة حاليا وستقدم النتائج إلى وزير الأمن الداخلي جي جونسون، وقال البيان “في الوقت الحالي أمرت المديرة بيرسون بالتعزيز الفوري لدوريات رجال الشرطة وإمكانيات المراقبة على طول خط سياج بنسلفانيا أفينيو حول مجمع البيت الأبيض، “بدأ سريان هذه الإجراءات الليلة الماضية”.

رويترز