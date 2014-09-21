بالصور .. نننشر أول صور لموقع انفجار السكة الحديد بالشرقية

ننشر ” أول صور من موقع إنفجار عبوة ناسفة بمحطة قطار ” الزنكلون ” بمحافظة الشرقية والتى أسفرت عن انفصال قضبان القطارات بمسافة 60 سم ، مما أسفر عن توقف حركة القطارات.

قال اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية أنه :” تم إستدعاء مهندسى الصيانة بالسكة الحديد بالشرقية للبدء فى إجراءات الأصلاح التى وقعت اثر الأنفجارين التى شهدتها محطة قطار الزنكلون والتى أسفلات عن إنفصار القضبان بطول ما يقرب من 60 سم .

كما تم تكليف فريق آخر من المهندسين لأصلاح الأعطال التى وقعت اثر انفجار عبوة ناسفة بمحطة جزيرة السعادةالتابعة لمركز الزقازيق بالشرقية .

وأشار الكيلانى أن فريق الهندسة أكد انه سيتم الأنتهاء من الإصلاحات خلال ساعتين من الأن وسيتم انتظام حركة القطارات خلال الساعة الخامسة والنصف من فجر اليوم .