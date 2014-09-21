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هشام جنينة: ” وزارة الداخلية” بها أكثر من 60 صندوقًا خاصًا.. ولا نفحص سوى 5 منهم

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هشام جنينة: ” وزارة الداخلية” بها أكثر من 60 صندوقًا خاصًا.. ولا نفحص سوى 5 منهم هشام جنينة: ” وزارة الداخلية” بها أكثر من 60 صندوقًا خاصًا.. ولا نفحص سوى 5 منهم

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز ليس لديه حصرا دقيقا بالصناديق والحسابات الخاصة لأجهزة الدولة، لافتًا إلى أن بعض الصناديق تحصّل رسوما غير قانونية.

وأضاف «جنينة» خلال حواره لبرنامج «مساء الخير» المذاع على فضائية «سي بي سي 2»، السبت، أن وزارة الداخلية بها أكثر من 60 صندوقا خاصا، في الوقت الذي يتم فيه فحص 5 صناديق فقط، .

وشدد على ضرورة إصدار قانون يلزم كافة جهات الدولة بالكشف عن حسابات الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن دمج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة سيسد عجزها دون الحاجة للاقتراض من الخارج.

 

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