المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تعتمد المعايير والنظام المالي

كشف مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر عن اعتماد "المدينة الطبية الجامعية" المعايير المحاسبية والنظام المالي لادارة جميع تعاملاتها المالية .

وأوضح "العمر" في تصريحات صحافية بأن هذا النظام تم اعتماده وفق رؤية مالية واضحة، ويأتي ضمن سلسلة من الأنظمة والمشاريع التي ترفع من كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال مختصين في شتى المجالات والتخصصات، والتي تضع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في مصاف أعرق المدن الطبية العالمية.

وقال "العمر" بأن المعايير والنظام المالي المعتمد يتضمن على لائحة مالية تستند في بنودها على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وكذلك اللائحة المنظمة للشؤون المالية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي، بالإضافة لاعتماد دليل لجميع السياسات والإجراءات المالية المنظمة للعمل.

من جانبه لفت المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر بأن اعتماد المعايير المحاسبية والنظام المالي يأتي في مرحلة هامة لانطلاقة المدينة الطبية الجامعية، والتي تعكس النظرة المستقبلية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة لكافة المدن الطبية بما يحقق سرعة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وفق أنظمة واضحة وعادلة.

من ناحيته قال المدير التنفيذي للتشغيل عبدالمحسن الحماد العشري أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تسعى من خلال اعتمادها للمعايير المحاسبية والنظام المالي بأن يكون هنالك مسوغات وآلية مالية تضمن الاستخدام الأمثل للنفقات وضمان الترشيد ووضع ضوابط تحقق الكفاءة العملية للأداء المالي. إلى ذلك أشار مدير الشؤون المالية بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود عبدالعزيز بن سعيد الزهراني بأن إدارة الشؤون المالية تسعى لتحقيق تطلعات مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية من خلال توثيق وإدارة جميع العمليات المالية والمحاسبية المناطة بهذه الإدارة واقسامها، مضيفاً أن إدارة الشؤون المالية تعكف حاليا على تطوير خدماتها الالكترونية لتسهيل التعامل المالي لعملائها داخل المدينة الطبية وخارجها بغرض الحصول على المعلومات والتقارير المالية باستخدام وسائل التقنية الحديثة والانترنت.