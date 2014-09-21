«داعش» يكافئ أنقرة بإطلاق رهائنها الـ49

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الافراج عن 49 رهينة تركي لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، كان جزءا من عملية للمخابرات التركية "معدة مسبقا".

وأوضح بيان صادر عن أردوغان صباح أمس "العملية التي أسفرت عن إطلاق سراح الرهائن تم التخطيط لها مسبقاً بشكل جيد، وحساب كافة تفاصيلها، ونفذت بسرية تامة طوال ليلة أمس (الأول)، وانتهت بنجاح في وقت مبكر من صباح السبت".

واضاف أن "جهاز المخابرات التركي تعامل بشكل حساس جداً وبكل صبر وتفانٍ مع المسألة منذ اختطاف الرهائن، وتمكن في النهاية من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة".

وكان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أعلن في وقت سابق أمس أن وكالة المخابرات التركية أعادت الرهائن وبينهم القنصل العام التركي وأبناء دبلوماسيين وجنود من القوات الخاصة بسلام إلى تركيا في الساعات الأولى من صباح أمس.

وأُسِر هؤلاء الرهائن ومن بينهم دبلوماسيون وجنود وأطفال من القنصلية التركية العامة في الموصل في يونيو/ حزيران . وقال داود أوغلو الذي قطع زيارته إلى أذربيجان للقاء الأتراك المفرج عنهم إنه يجري نقلهم إلى مدينة سانليورفا بجنوب تركيا.

وأوضح أوغلو على حسابه على تويتر "اليوم (أمس) في الساعة الخامسة صباحاً أعدنا مواطنينا الذين احتجزوا في العراق لبلادنا. من قلبي أشكر العائلات التي حافظت على كرامتهم."

وشكر داود أوغلو أيضا جهاز المخابرات التركي.

ومن بين الرهائن القنصل العام وزوجته والعديد من الدبلوماسيين واطفالهم بالاضافة الى عناصر من القوات الخاصة التركية.

وقال داود اوغلو "لقد تكثفت اتصالاتنا نحو منتصف الليل ودخلوا (الرهائن) الى البلاد قرابة الساعة الخامسة صباحاً (نفس توقيت الرياض). وتابعنا هذه التطورات طوال الليل وأبلغنا الرئيس (رجب طيب أردوغان). والخبر يملؤنا بالفرح".

ومنذ حزيران/يونيو والسلطات التركية تكرر انها ابقت على "اتصالات" لاطلاق سراح مواطنيها دون اعطاء توضيحات. واتهمت الحكومة التركية مرارا بانها تدعم المعارضة السورية وسلحت مجموعات اسلامية معادية لنظام الرئيس بشار الاسد وبينها تنظيم "الدولة الاسلامية". ونفت أنقره باستمرار تقديم مثل هذا الدعم.

وكانت تركيا رفضت المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق، متذرعة بالخوف على حياة الرهائن الأتراك.

ويتهم دبلوماسيون غربيون حكومة أردوغان ذات الجذور الاسلامية بأنها لم تظهر سوى دعم فاتر للحرب ضد مسلحي "داعش" الذين يسيطرون على مساحات واسعة من العراق وسورية، رغم رفض المسؤولين الاتراك تلك الاتهامات بشدة.

ورغم الافراج عن الرهائن، يبقى من غير الواضح ما اذا كانت تركيا ستغير مسارها.

ويقول العديد من المحللين ان سياسة تركيا التي قادها وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء الحالي احمد داود اوغلو، بدعم المسلحين الاسلاميين في الاضطرابات في سورية بهدف الاطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الاسد، ادت الى ظهور تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال مارك بيريني المحلل في مؤسسة كارنيغي يوروب وسفير الاتحاد الاوروبي السابق لدى تركيا ان انقرة "تتحمل مسؤولية مباشرة عن ظهور تنظيم الدولة الاسلامية، واليوم تشعر بإحراج كبير".

وصرح مسؤول في الحكومة التركية بأن قرار انقرة عدم المشاركة عسكريا في التحالف يأتي بناء على "سياسة الدولة". وقال "لم نشارك في اي تدخل عسكري منذ الحرب الكورية .. هذه سياسة دولة وليست لها اي علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية".

وفي 2003 رفضت تركيا كذلك السماح للقوات الأميركية بدخول العراق من أراضيها للاطاحة بنظام الرئيس صدام حسين.