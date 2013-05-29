استئناف ضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في اليمن بعد إصلاحه

كتب : رويترز منذ 8 دقائق

قالت وزارة الداخلية اليمنية أمس الثلاثاء، إن اليمن أصلح خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط واستأنف ضخ الخام بعد أربعة أيام من تفجيره على يد مجهولين.

ويعاني البلد الفقير الذي يعتمد على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 في المئة من الميزانية، من تفجيرات متكررة لخط الأنابيب الرئيسي منذ اندلاع انتفاضة ضد حكم علي عبدالله صالح في 2011.

وتزايدت أعمال التخريب التي تتعرض لها أنابيب النفط وأبراج الكهرباء في محافظة مأرب في وسط البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الفريق المكلف بإصلاح خط الأنابيب الذي تعرض لتفجير في 24 مايو في منطقة صرواح، استكمل مهمته وتمكن من إصلاح الخط بشكل كامل، وأضافت أن الخط عاد إلى حالته الأصلية وبدأ ضخ النفط يوم الاثنين.

وقال مصدر بصناعة النفط، إن خط الأنابيب يضخ عادة نحو 125 ألف برميل يوميا.