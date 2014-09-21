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شيرين عبد الوهاب..فرعونية

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شيرين عبد الوهاب..فرعونية شيرين عبد الوهاب..فرعونية

السبت 20-09-2014 21:40

انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وهي بلوك جديد، يحمل السّمات الفرعونية؛ من حيث لون الشعر الأسود القاتم، والمكياج الفرعوني، فيما كُتب على الصورة كلمة " soon" أي قريباً.

هذا الأمر حيّر جمهور ، إذ قال البعض إنّه بالتأكيد غلاف ألبومها المقبل، لأنه يحمل توقيع شركة "روتانا"، فيما أشار آخرون إلى أنّ شيرين نفسها قدّ لا تعلم شيئاً عن الصّورة، ومن الممكن أنّ تكون مركّبة.

ولم تسلم الصورة من التعليقات الساخرة، حيث أطلق عليها أحد المعلّقين لقب "أوشين عبد الوهاب"، فيما علّق آخر: "إنها نفرتيتي الغناء المصري".

 

 

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