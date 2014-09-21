زوج غادة عادل وراء اعتذارها عن سرايا عابدين

بشكل مفاجئ، اعتذرت الفنّانة المصرية غادة عادل عن استكمال تصوير الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين"، والذي عُرض الجزء الأول منه في شهر رمضان الماضي. أمّا غادة فكان مبرّرها لهذا الاعتذار، هو انشغالها في العديد من المشاريع الأخرى، علماً بأنّ الممثلة غير مرتبطة حالياً بأيّ عمل، خصوصاً بعد اعتذارها عن مشاركة الفنان محمد هنيدي في فيلمه الجديد "أنا جوزك يا سعاد".

وبهذا الاعتذار عن "سرايا عابدين"، تكون غادة قد ورّطت مخرج العمل في البحث السريع عن فنانة بديلة، لاسيّما أنّ العمل قد بدأ تصويره فعلياً.

وبعد ذلك، تردّد أنّ المخرج والمنتج المصري مجدي الهواري زوج غادة، هو من يقف وراء إقناعها بالاعتذار، إذ قيل إنه كان غير راضٍ عن الجزء الأول من المسلسل، كما أنّ موجة الانتقادات التي تعرضت لها الممثلة بسبب ظهورها في مسبح واحد مع الفنان قصي الخولي، الذي يجسّد شخصية الخديوي إسماعيل ضمن أحداث المسلسل، أغضبته بشدّه.

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