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المغرب تستضيف أهم نجوم العالم

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السبت 20-09-2014 20:03

إختار منتجو الفيلم العالمي "James Bond" المغرب لتصوير الجزء الجديد من هذه السلسلة العالمية التي يقوم الممثل Daniel Craig ببطولتها.

وكشفت مصادر صحفية أن تصوير الجزء السادس من الفيلم في شهر أيلول الحالي في جنوب المغرب، كما سيتم تصوير الأجزاء الأخرى بالنمسا وايطاليا.

يشار إلى أن هذا الفيلم لن يكون الوحيد الذي يتم تصويره الآن في المغرب، فالممثل العالمي Tom Cruise متواجد حالياً هناك لتصوير الجزء الخامس من فيلمه الشهير "Mission Impossible".

 

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