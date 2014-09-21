المغرب تستضيف أهم نجوم العالم

إختار منتجو الفيلم العالمي "James Bond" المغرب لتصوير الجزء الجديد من هذه السلسلة العالمية التي يقوم الممثل Daniel Craig ببطولتها.

وكشفت مصادر صحفية أن تصوير الجزء السادس من الفيلم في شهر أيلول الحالي في جنوب المغرب، كما سيتم تصوير الأجزاء الأخرى بالنمسا وايطاليا.

يشار إلى أن هذا الفيلم لن يكون الوحيد الذي يتم تصويره الآن في المغرب، فالممثل العالمي Tom Cruise متواجد حالياً هناك لتصوير الجزء الخامس من فيلمه الشهير "Mission Impossible".

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"