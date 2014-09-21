يارا في"بصراحة": "لم أنسحب من الساحة اللبنانية، و"بتروح" قريباً مع عادل كرم"

كان ختام الحلقة الأولى من برنامج "بصراحة" مع الزميلة باتريسيا هاشم عبر إذاعة "فايم أف أم" 99.9 مسكاً، مع النّجمة يارا التي باركت لهاشم برنامجها الجديد بكل محبة وفخر.

وكانت بداية الحوار عن سبب هذا الغياب الطويل والتأخير، والسؤال كان: "من يجب أن نلوم"، فضحكت يارا مجيبةً: "بدي علقكم أنتم وطارق أبو جودة، وأنا سأخرج من الموضوع لأنني فعلاً ومن كل قلبي كنت أتمنى أن يصدر الألبوم البارحة قبل اليوم، ومتحمسة جداً بعد غياب طويل، وأتمنى أن يكون وجهي خيراً على هذا البلد ... "، وأضافت: "أنا سعيدة جداً بهذا الألبوم أكثر مما تتخيلين، والأغنيات تشبهني كثيراً، فهناك أفكار جديدة في الأغاني، ومن ناحية الكلام واللحن والتوزيع، فقد كان العمل رائعا جداً مع الموزع جان ماري رياشي...".

وفي سؤال عمّا أضافه الموزع جان ماري رياشي على ألبومها الجديد خصوصاً بعدما صرح أنّه وضع كثيراً من إحساسه وقلبه فيه، علقت يارا: "جان ماري يقول لي أن هذا الألبوم هو بمثابة تحدٍ بالنسبة له، معتبراً أنه قدّم عملاً أكثر من رائع لأنّه يبحث دائماً عن كل جديد في الموسيقى، وحتى أصواتاً جديدة، فألف شكر له، وتابعت: "سأغتم الفرصة لأقدّم تحية لروح الشاعر أستاذي ووالدي الروحي الشاعر الياس ناصر الذي أهديه هذا الألبوم، فهذا العمل هو آخر ما كتب ".

أما عمّا إذا أصبحت ألحان طارق أبو جودة حكراً على صوت يارا، إذ أن معظم ألحان الألبوم له، ردت قائلة: "كلا ولكنني بشوف حالي كتير بألحان طارق".

وهنا كانت مداخلة مع طارق أبو جودة الذي شرح أنّ الألبوم هو عمل مشترك مضيفاُ: "أتمنى وبحسب ما أرى فإنّ هذا الألبوم سيصل لكل الناس بطريقة جميلة وسلسة، فأنا أعمل بأسلوب السهل الممتنع...".

وعادت باتريسيا وسألته مباشرةً عمّا إذا كانت ألحانه حكراً على يارا وصوتها، فأجاب بكل صراحة: "أكيد " مصرحاً أنه لا يريد التلحين لأحد غير يارا.

من ناحية أخرى سألت باتريسيا يارا، عن الثّمن الذي دفعته بانسحابها ولو عن غير قصد من الأغاني اللبنانية، والتّوجه نحو الأغاني الخليجية أكثر، وعما إذا كانت نادمة على هذا الخيار؟ فردت بالقول: "أنا لا انسحب أبداً" موضحةً أن القلّة في الانتاج اللبناني سبب لها حالة نفسية ولم تكن مرتاحة، وقالت: "هذا صوتي وأعيش منه، لذلك أنا مضطرة أن أستمر سواء بالخليجي أو باللبناني أو شو ما كان، لذلك لست نادمة ابداً".

ويضم ألبوم يارا وللمرة الأولى 11 أغنية، 10 منهم باللهجة اللبنانية، وأغنية مصرية واحدة، هي أغنية حب تصلح لحفلات الزفاف، فيما سيرافق إصدار الألبوم حملة إعلانية ضخمة جداً، لم تحصل من قبل سيشهدها الجمهور للمرة الاولى، أما الشركة المنتجة التّي تهتم بالخطة التسويقية ليارا وبهذه الحملة فهي وكما صرحت الفنانة: "إضافة إلى شركتنا أنا وطارق أبو جودة، هناك شركة "وتري" لغسان شرتوني أريد أن أشكرهم كثيراً على العمل الذي يقومون به، وأيضاً حبيب قلبي طارق كرم الذي أوجّه له تحية كبيرة جداً، فهو من الأشخاص الذين أثق بهم، وهو دائماً بجانبي ويدعمني معنوياً ومن كل الجّهات".

ورداً على كلام وائل كفوري حول الديو الذي كان من المقرر أن يصدره معها وتصريحه بأنّه يتروى لأنه لم يقتنع بعد بديو يضيف لمسيرته، ضحكت يارا وعلقت قائلةً :" طارق بجانبي رح بموت بدو يحكي ولكني لن اسمح له، الديو أنا ووائل سجلناه وهو جاهز، وبالعكس أعتقد أنّ وائل لو لم يكن مقتنعاً لا يضع صوته على الأغنية، ولكن دائماً يكون هناك بعض التظبيطات لنغيرها ونحسنها وانشالله بعد إصدار ألبومي، كل شي ببين".

وكان لطارق أيضاً رد على الموضوع فقال: "سأريح بال مليون واحد ينتظرون هذا الديو، وائل نحبه بديو أو من دون ديو، فهذا حبيب قلبنا وصديقنا ونجاحاتي معه كبيرة جداً، قد 20 ديو، فلينتظروا منّا بعد إصدار ألبوم يارا بفترة شي كتير قوي بين يارا ووائل فانشالله خير الديو سيبصر النور من جديد".

هذا وتحدثت يارا عن إطلالتها في الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج "هيدا حكي" فقالت: "البرنامج جديد بكفي إنو في "عدولي"، إضافةً إلى ناصر وطارق وكل فريق العمل، وما حمسني لأطل من خلاله، أن هذا البرنامج يظهر الجانب الآخر من شخصيتي الطبيعية، أي كما يراني الناس في الأيام العادية، الفتاة المهضومة التي تمزح ... (وتضحك)".

أما عن الأغنية التي ستصورها كليب بمشاركة عادل كرم، فافصحت يارا أن عنوانها "بتروح"، وأنها أغنية كلاسيكية من كلمات الشّاعر الراحل الياس ناصر، وألحان طارق أبو جودة وتوزيع جان ماري رياشي.

يشار إلى أن برنامج "بصراحة" يُبث كل يوم جمعة من 4:30 حتى 6 مساءً، بتوقيت بيروت على أثير إذاعة "فايم أف أم 99.9" أو أونلاين على " Famefm.com".

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