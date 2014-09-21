نوال الزغبي فضلت شيرين على أصالة، والأخيرة ترد "قريبا دويتو مع إليسا"

بيروت - سيدتي نت

في الجزء الثاني من حلقة برنامج "صولا" لأصالة، غلب الغناء على الحوار بين الضيوف، حيث أشارت أصالة إلى "أن هناك غصّة في قلبها"، لأن رصيدها الفنّي لا يضم أغنية تشبه أغنية "ساكن قصادي" للمطربة نجاة الصغيرة. من بعدها أكدت نوال أنها تحبّ أغنية أصالة "يامجنون مش أنا ليلى" كثيراً، حتى أنها تتمنى لنفسها أغنية مثلها، قبل أن تتشارك مع أصالة في غنائها.

جمال فياض سأل أصالة: "لماذا لا تتعاملين مجدداً مع زوج أختك السابق محمد ضياء الدين، الذي لحن لك أغنية "يا مجنون مش أنا ليلى" وغيرها العديد من أغنياتك الناجحة؟"، فردت عليه: "أنا أحب أغنيات ألبومي الجديد الذي تعاملت فيه مع مجموعة من الملحنين الصغار"، فعلّقت نوال: "أريد أن أطلب من محمد ضياء الدين لحناً منه بعد أن سمعت أغنية "يا مجنون مش أنا ليلى" وأعجبت بها كثيراً فأسمعني أغنية بصوت فنانة جديدة شعرت للوهلة الأولى أنه صوتك، فقلت له يبدو أنك متأثر كثيراً بأصالة إلى حد دعمك لصوت يشبه صوتها". فعلقت أصالة "محمد ضياء ملحن مهم وأنا أحبه وهو من لحن لي أغنية " ما تسألنيش". بدوره أشاد فياض بموهبة ضياء الدين اللحنية وقدرته على التّنويع في ألحانه، ثم سأل أصالة عن ألبومها الجديد، فردت عليه: "لنتحدث عن نوالتي"، فعلق فياض متفاجئاً "نوالتي!"، من جهتها ردت نوال: "أنا أحب تقديم أغنيات تشبه تلك التّي قدمتها أصالة في بداية مشوارها الفني".

وبعدها تبادلت كل من نوال وأصالة الحديث بصوت خافت، مما دفع فياض ألى أن يسألهما :"ماذا تقولان؟"، فردت أصالة" عم نوَتوِت... كلام نسوان".

ثم انتقل الحديث بين الضيوف إلى موضوع توارد الأخبار، فأشارت أصالة إلى أنها عندما تفكر بصديقة لها وتقرر الإتّصال بها، تتفاجئ بأن الصديقة سبقتها إلى فعل ذلك، فردت نوال: "أنا أحلامي تتحقق ولقد قصدت محللاً نفسياً وسألته عن هذا الموضوع، فقال لي إن الشيء أو الشخص الذي تفكرين به في النهار تشاهدينه في إحلامك"، فأجابته: "هذا الكلام غير صحيح، وإلاّ كيف يمكن أن أحلم بجدي الذي توفي قبل سنوات طويلة".

بدورها سألتها أحلام عن أحلامها التي تحققت، فردت نوال: "أبصرت في نومي أن جدي أعطاني شيئاً جميلاً، فأدركت على الفور أن هذا الحلم يبشّر بالخير، لأن الميت عندما يهدينا شيئاً ما في المنام، فهذا يعني أنه يجب أن نتوقع حدثاً جميلاً"، وتابعت نوال: "في الحلم أعطاني جدي صحن طعام، ولم يمرّ شهر حتى علمت أنني حامل بولديّ التوأم"، وأضافت: "رب العالمين يعطيني إشارة"، هنا علّقت أصالة: "وهل حملك بطفليك جاء نتيجة علاج خاص"، فأجابت نوال: "كلا بل هي مشيئة الله وإرادته "، هنا كشفت أصالة عن حملها قائلةً: "أنا حملت بالتوأمين علي وآدم بعد أن تلقيت العلاج، لأنني لم أعد صغيرة في السن وحاولت أن أعجّل في حملي لكي لا أتقدم في السن أكثر ويفوتني موضوع الحمل".

وبعد أن أشار جمال إلى الدويتو الذي جمع بين نوال الزغبي ووائل كفوري، سألت أصالة نوال: "من هي الفنانة التي تحبين أن تجتمعي معها في دويتو غنائي"، فردت أنت و شيرين عبد الوهاب"، فسألت أصالة ثانيةً: "ومن تحبين أكثر "نقطة صغيرة" أنا أو شيرين؟"، فردت نوال: "أنا وشيرين أصحاب كتير وعلى تواصل دائم"، فعلقت أصالة: "وأنا سوف أسجّل دويتو مع إليسا في أسرع وقت، وسيكون لسليم عسّاف حصة صغيرة فيه".

وخلال الحلقة، رفضت نوال الزّغبي الغناء لفيروز وقالت: "لا أحبّ الإقتراب من خطّها الغنائي مع أنني أحبها كثيراً"، من بعدها تشارك كل من جمال وأصالة ونادر الأتات في غناء "يا سيف ع الأعداء طايل"، وفجأة تركّزت الكاميرا على وجه نوال التي بدا عليها الذهول وهي تراقب غناء أصالة.

أصالة وجّهت كلامها إلى الإعلامي جمال فياض قائلة: "فكّرت إرجع حبّك مع أنك خرّبتها في بعض الأشياء"، وقبل مغادرة الستوديو قالت نوال لأصالة: "بدنا نعمل دويتو سوا"، فردت عليها: "وأنا سألتك من تحبين "نقطة أكثر" أنا أو شيرين، فقلتي شيرين"، وأضافت: "حسناً سوف نقدم دويتو معاً". فردت نوال: "صوتك من أجمل الأصوات التي أعشقها على الساحة الفنية، ويجب أن نجتمع في جلسة واحدة أنا وأنتِ وشيرين"، مضيفةً: "وأنا أحبك كثيراً لأنك عفوية".