أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سارة الهاني.. عاشقي!

Google+ Print
سارة الهاني.. عاشقي! سارة الهاني.. عاشقي!

الأحد 21-09-2014 01:33

أطلقت النجمة اللبنانية سارة الهاني أغنية جديدة بعنوان "عاشقي"، من كلمات الشّاعر الدكتور ميشال جحا، وألحان جوزيف جحا، فيما تولّى التّوزيع في تركيا الموزّع إسماعيل تونش بلاك، بعد أن تمّ تسجيل العمل في ستوديوهات Audio Vision، والإنتاج لقناة MTV.

"عاشقي" هي الأغنية التي بدأ بثّها عبر مختلف الإذاعات اللبنانية والعربية، والتي أرادت سارة من خلال أنّ تنتقل إلى مرحلة فنية جديدة، من حيث اللهجة، واللون، والتوزيع، فقدّمتها بأسلوب خاصّ وبإحساس مرهف.

ومن جهتها، تُهدي سارة عملها الغنائي المذكور إلى جمهوها العربي بشكل عام، والى الجمهور الخليجي بشكل خاصّ، آملة أنّ تحقق "عاشقي" أقصى النجاح.

 

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي