سارة الهاني.. عاشقي!

أطلقت النجمة اللبنانية سارة الهاني أغنية جديدة بعنوان "عاشقي"، من كلمات الشّاعر الدكتور ميشال جحا، وألحان جوزيف جحا، فيما تولّى التّوزيع في تركيا الموزّع إسماعيل تونش بلاك، بعد أن تمّ تسجيل العمل في ستوديوهات Audio Vision، والإنتاج لقناة MTV.

"عاشقي" هي الأغنية التي بدأ بثّها عبر مختلف الإذاعات اللبنانية والعربية، والتي أرادت سارة من خلال أنّ تنتقل إلى مرحلة فنية جديدة، من حيث اللهجة، واللون، والتوزيع، فقدّمتها بأسلوب خاصّ وبإحساس مرهف.

ومن جهتها، تُهدي سارة عملها الغنائي المذكور إلى جمهوها العربي بشكل عام، والى الجمهور الخليجي بشكل خاصّ، آملة أنّ تحقق "عاشقي" أقصى النجاح.

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