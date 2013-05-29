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إغلاق مطار سبها بجنوب ليبيا بعد خطف زعيم ميليشيا

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إغلاق مطار سبها بجنوب ليبيا بعد خطف زعيم ميليشيا إغلاق مطار سبها بجنوب ليبيا بعد خطف زعيم ميليشيا

كتب : ا ف ب منذ 3 دقائق

أقدم مسلحون أمس، على قطع الطريق المؤدي إلى مطار سبها بجنوب ليبيا، ما أدى إلى إقفاله احتجاجا على خطف زعيم ميليشيا جنوبي في طرابلس، بحسب ما أعلن مصدر محلي.

وقال آدم دازي عضو المجلس المحلي في سبها إن "عناصر كتيبة في الجنوب الليبي أقفلوا الطريق المؤدي إلى مطار مدينة سبها، 800 كلم جنوب طرابلس، مطالبين بالقيام بعمل ما من أجل إطلاق قائدهم اللاشي المهدي الذي خطف الاثنين الماضي، في طرابلس".

وينتمي المهدي إلى قبيلة التبو وهو قائد ميليشيا من ثوار سابقين ضد نظام معمر القذافي.

وفقد مساء الاثنين الماضي، من الفندق الذي كان ينزل فيه في طرابلس. واتهمت قبيلته، الحكومة بأنها وراء عملية الخطف.

ولكن وزارة الداخلية أوضحت في بيان أن "ليس لها أي علاقة باختفاء اللاشي المهدي" منددة "بعمليات الخطف والاعتقالات خارج القانون".

يشار إلى أن قبيلة التبو وأفرادها من أصحاب البشرة السوداء يعيشون بين ليبيا وشمال تشاد والنيجر وكانوا ضالعين في فبراير الماضي في مواجهات دامية مع قبائل محلية في شمال البلاد خصوصا في الكفرة وسبها.

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