"الرئاسة": "مرسي" لم يعرف بتغيير المجرى أثناء زيارته.. وإثيوبيا تعلم أهمية النيل للمصريين

عمر عامر: أطمئن الرأي العام بأن السياسات المصرية ستتعامل مع القضية وتطوراتها

كتب : محمد عاشور منذ 46 دقيقة

قال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن عدد من المسؤولين ومنهم وزير الموارد المائية والري، أكدوا أن الإجراء الإثيوبي بتغيير مسار مجرى نهر النيل لم يكن مفاجئا.

وأكد عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر كلام"، مع الإعلامي يسري فودة، أن المهم في الأمر البعد السياسي الذي تتحرك في إطاره مصر، مشيرا إلى أنه ليس هناك غموض في هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئاسة تولي الملف المائي أهمية بالغة، مضيفا أن هذا الملف يرتبط بالأمن القومي.

وتابع: "الرئيس لم يطلع أثناء زيارته لإثيوبيا على أنه سيتم البدء في العمل على تغيير المسار بعد الزيارة بيوم واحد"، مشيرا إلى أنه كان هناك لقاء على هامش مؤتمر القمة، بين الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، كان الجزء الأكبر منه يناقش الملف المائي، مؤكدا أنه هناك تصريح قاطع من رئيس الوزارء الإثيوبي يقول: "لن يتم الإضرار أو المساس بمصلحة مصر"، لافتا إلى أن هذا التصريح ليس كلاما مرسلا؛ لأنه صادر عن شخصية مسؤولة، بحسب قوله، وتابع: "مصالح مصر تحددها مصر، وهم يعلمون أن هذا الأمر حياة أو موت حياة بالنسبة لنا، وأن موقف مصر ثابت ولن يتغير".

وأكد أن التعامل مع هذه القضية به جدية شديدة، ومؤسسات الدولة تعمل فيه بشكل دقيق ويومي.

واختتم: "أطمئن الرأي العام، بأن السياسات المصرية ستتعامل مع القضية وتطوراتها على مستوى الحدث".