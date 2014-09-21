قيادي بحركة فتح ينفى ما نسب إليه من أقوال حول رفض القاهرة استقبال لقاءات المصالحة

نفى جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ما نسب إليه من أقوال حول رفض القاهرة استقبال حركتي فتح وحماس لاستكمال لقاءات المصالحة الوطنية ، مؤكدا دور مصر التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية.

واستهجن محيسن ـ في حديث لإذاعة (موطني) اليوم السبت ما نسب إليه عبر موقع صحيفة (الرسالة) التابعة لحركة حماس وما صرح به محمد نزال القيادي في حماس.

وأكد أن موقع الرسالة لم يجر معه حوارا مطلقا وأن الموقع نسب ادعاءات على لسانه ، معتبرا ذلك “تضليلا وكذبا وبحثا رخيصا عن السبق الصحفي دون الالتزام بالمعايير الوطنية والصحفية “.

يذكر أن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية بالحركة قال في تصريحات اليوم “إننا ما زلنا بانتظار رد الإخوة المصريين على استضافة لقاءات الحوار مع حركة حماس ، وأضاف ” إن موقفنا ثابت بأن تبقى مصر الراعية للمصالحة الفلسطينية بغض النظر عن موقفها من حركة حماس ، وذلك لما فيه مصلحة شعبنا وقضيته العادلة وبأننا حريصون على تطوير وتعميق علاقات الإخوة المصرية الفلسطينية”.

أ ش أ