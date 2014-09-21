بالصور: النجمة الأولى على "غوغل سيرش" من دون مكياج

Cara Delevingne صاحبة 3 مليون متابع على إنستاغرام، كما أن مصطلح "حواجب كارا" من أكثر الكلمات التي تستخدم للبحث على غوغل. إذ تحولت هذه النجمة إلى مثال جمالي يقتدى به. إنّها الفتاة التي يرغب الجميع في أن يبدو مثلها.

إليكِ بعض أجمل إطلالات Cara التي اختلفت عبر السنوات، إضافة إلى صورها من دون مكياج.

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London fashion week 2014 : في إطلالتها الأخيرة بدت كارا طبيعية جداً بمكياج عيون ترابي، وعكست جرأتها من ناحية أخرى بأحمر الشفاه الأحمر القوي. لكنّها نشرت صوراً قبل العرض ظهرت فيها من دون مكياج بتسريحة الكعكة العشوائية.

Film Festival كندا 2014 : برزت النجمة الشابة بإطلالة طبيعية بالحواجب المبعثرة وأحمر الشفاه الزهري القوي، لكن ظلال العيون الأسود جعل وجهها يبدو شاحباً قليلاً.

عرض Hugo Boss لندن 2014: يعتبر المكياج الأجمل الذي تعتمده كارا هو اللون الذهبي، إذ يزيد من إشراق عينيها ويُبرز جمال وجهها.

بالإنتقال إلى السنوات السابقة، يمكنك مقارنة التطورات الجمالية التي اعتمدتها كارا بالصور!

حف ل غالا في متحف متروبوليتان للفنون، مايو 2013:

ضفائر Cara الإصطناعيّة في حفل غالا كانت محطّ أ نظار الكثيرين إذ قلّدها الآلاف. وما لفت الإنتباه أكثر كان الكحل الأسود الذي لطّخ عينيها الزرقاوين.

House of rock N kohl 2013:

تظهر كارا بتسريحات ناعمة وتبتعد عن الرفعات. يؤكّد مصفّف الشعر الذي يعتني بتسريحات كارا أنّها غالباً ما تكون نائمة أثناء تسريح شعرها. لذلك يختار لها التسريحات الطبيعية والسريعة.

العرض الأول لآنا كارنينا، لندن ، 2012:

إعتبر النقّاد هذه الاطلالة من أكثر الإطلالات التي أعجبت الجماهير واعتمدتها النجمات بالعيون الدخانية. إذ أنّ الظلال النحاسيّة التي استخدمتها كارا، أبرزت جمال عينيها ليتجه المكياج الدخاني نحو ابتكارات جديدة.

جوائز الموضة البريطانية، نوفمبر 2012

أطلّت Cara بقوّة لا مثيل لها في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية عام 2012. وهنا انطلقت شهرة الحواجب السميكة العشوائية على غرار كارا.

ما سبق هي أبرز اطلالات كارا منذ عام 2012 مع كل التبدلات الجمالية التي خضعت لها.

وأنت سيدتي، بأي إطلالة تجدينها الأجمل؟وأيّها تحبّين تطبيقها على نفسك؟

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