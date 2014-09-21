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بالفيديو .. صالح جمعة يسجل هدفا ' بلياردو ' في تعادل ناسيونال مع براجا

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بالفيديو .. صالح جمعة يسجل هدفا ' بلياردو ' في تعادل ناسيونال مع براجا بالفيديو .. صالح جمعة يسجل هدفا ' بلياردو ' في تعادل ناسيونال مع براجا

سجل صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا هدف فريقه الوحيد في المباراة التي تعادل فيها مع سبورتنج براجا 1-1 يوم السبت.

وحل براجا ضيفا على ماديرا ضمن الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي.

وبدأ جمعة اللقاء أساسيا أمام زميله المدافع محمود عزت فيها غاب علي غزال للإصابة وعلي فتحي لأسباب فنية.

وافتتح جمعة التسجيل من ركلة حرة سددها فارتدت له من الحائط البشري قبل أن يردها لمرمى براجا بتسديدة يسارية في الدقيقة 56.

وسجل زي لويس هدف التعادل لبراجا في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة يرفع ناسيونال رصيده للنقطة الرابعة بالمركز ال12.

شاهد هدف جمعة

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فيديو اليوم السابع

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