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«تيار الاستقلال» يواصل لقاءاته لاختيار مرشحيه لمجلس النواب

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واصل تيار الاستقلال، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، جولاته المستمرة إلى محافظات المختلفة، لاختيار مرشحيه الذي سيدفع بهم في الانتخابات البرلمانية القادمة، وفق المعايير التي وضعها المجلس الرئاسي للتيار.

وعقد المستشار «الفضالي»، مساء السبت، لقاءات مع مرشحي التيار على القوائم الحزبية والمقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب بالأقصر، كما التقى المجلس الرئاسي بعدد من السياسيين ونواب مجلس الشعب السابقين، الذين تقدموا بطلب رسمي إلى المجلس لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال تيار الاستقلال، وذلك بحضور وزير القوي العاملة السابق، كمال أبوعيطة، ورئيس اتحاد كرة القدم، جمال علام، والذي سيترأس قائمة الاستقلال بمحافظة «الأقصر».

وقال «الفضالي» إن أهم النقاط التي يركز عليها التيار في اختيار مرشحيه هي حُسن السمعة والسيرة الذاتية للنائب وشعبيته بين المواطنين، ومدي تواجده في دائرته الانتخابية ليكون على تواصل دائم مع مرشحيه للاستجابة لطلباتهم.

وطالب رئيس تيار الاستقلال المواطنين باختيار مرشحيهم بعناية، والحرص على ألا ينخدعوا في النواب من أصحاب الشعارات الزائفة أو الكاذبة، محذرًا من عودة النواب «الذين سعوا في الأرض فسادًا وارتكبوا جرائم قتل ضد الدولة المصرية».

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