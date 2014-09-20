131 مطلوبا بمصر على قوائم الإنتربول.. الـ 10 الأبرز منهم وزيرين وإرهابيين والمانية (صور)

131 شخصًا من جنسيات مختلفة تلاحقهم الشرطة الدولية أو ما يطلق عليه «الإنتربول»، لطلبهم في قضايا في مصر، بين القتل والسرقة، والكسب غير المشروع والاختلاس والنصب والاحتيال والانضمام لجماعات إرهابية، كما يظهر في القائمة المتاحة على موقع الإنتربول الدولي.

ولا يوجد على القائمة أي من الشخصيات الهاربة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، فيما يبدو أنهم لم يضافوا بعد، رغم إرسال طلب من الإنتربول المصري لملاحقتهم، حسب قول مدير الإنتربول المصري، اللواء جمال عبدالباري. وتتضمن القائمة بعض الشخصيات الشهيرة، فيما نبرز في هذا التقرير الـ10 أشخاص الأبرز بين المطلوبين للعدالة.

1- محمد أشرف السيد علي سعد (أشرف السعد):

هو رئيس مجلس إدارة شركة «السعد» للاستثمار وتوظيف الأموال، هرب عام 1991 بحجة العلاج، وعاد عام 1993 وخضع للمحاكمة لعدم إعادته مبلغ 188 مليون جنيه للعملاء، بالإضافة إلى عدة اتهامات أخرى بينها شيك بدون رصيد، وتم إخلاء سبيله بكفالة، وسافر مرة جديدة «للعلاج» عام 1995، ولم يعد إلى الآن. ويعيش أشرف السعد حاليًا في لندن.

2- أشرف الشريف:

هو نجل رئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، وهو متهم في قضية كسب غير مشروع، ويبلغ من العمر 55 سنة.

3- محمد مجدي حسين راسخ:

هو والد هايدي راسخ، زوجة جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، ويبلغ من العمر 70 عامًا، ومطلوب في قضايا كسب غير مشروع وتربح.

4- سيد عبداللطيف:

هو جهادي مصري هرب من مصر عام 1999، وطلب اللجوء لأستراليا، مطلوب في قضايا انضمام لمنظمة إرهابية وتزوير أوراق سفر، ويبلغ من العمر 43 عامًا.

5- آن هليدا:

الأكبر سنًا على القائمة، حيث تبلغ من العمر 89 عامًا، وهي ألمانية الجنسية ومطلوبة في قضية تهريب آثار.

6- حسين سالم:

رجل أعمال اشتهر بعلاقته الوثيقة مع الرئيس السابق حسني مبارك، يحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية، ويبلغ من العمر 80 عامًا، ومطلوب لقضية تربح.

7- يوسف بطرس غالي:

هو وزير المالية الأسبق في حكومة أحمد نظيف في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ويبلغ من العمر 62 عامًا، لجأ إلى بريطانيا بعد ثورة يناير، وهارب من قضايا إضرار بالمال العام وكسب غير مشروع.

8- رشيد محمد رشيد:

رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق، متهم في قضايا استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وسردت صفحة الإنتربول أن «المذكور قام، بالاشتراك مع ابنته عاليا، بصفته من العاملين فى الدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى الحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره خمسمائة واثنان وعشرون مليون جنيه مصرى». ويبلغ من العمر 59 عامًا.

9- مصباح علي حسنين عزب:

يبلغ من العمر 48 عامًا، ومطلوب لقضايا قتل عمد وتخريب باستخدام سلاح غير مرخص كعضو في منظمة إرهابية، وينحدر «عزب» من محافظة الشرقية.

10- أيمن الظواهري:

من أشهر الوجوه على القائمة، فهو زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، ويبلغ من العمر 63 عامًا، ومطلوب في مصر لتنفيذ حكم بالإعدام.