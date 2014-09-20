وزير الطيران المدني يأمر بالتحقيق في شكوي راكب نيجيري

أمر حسام كمال وزير الطيران المدنى، بإجراء تحقيق عاجل في ما تم تداوله عن واقعة اساءة احدى الشركات المصرية لراكب نيجيرى ومعرفة مدى صحتها، مشيرا أنه في حال وجود أي تقصير أو إهمال سيتم مجازاة المتسبب فوراً.

وأكدت وزارة الطيران المدني فى بيان لها اليوم أنها لا تسمح بأي تجاوزات في حقوق عملاء شركات الطيران المصرية ، خاصة عملاء الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما ان الوزارة تحرص على توسيع شبكة الخطوط الجوية بها توطيداً للعلاقات السياسية والتجارية والإجتماعية مع شعوب القارة السمراء.

وجاء هذا الأمر بالتحقيق على خلفية ما نشر على بعض المدونات الإلكترونية النيجيرية وبعض المواقع المصرية عن شكوى راكب نيجيري من سوء معاملة إحدى شركات الطيران المصرية له أثناء رحلته من مدينة أبوجا إلى أوكرانيا.