اللواء رأفت شحاتة: لم نضلل مرسى وقسمى أمامه خاص بالمخابرات

فى أول تصريحات له منذ خروجه من منصبه بعد ثورة 30 يونيو، قال اللواء رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، الذى تولى المسؤولية طوال فترة حكم محمد مرسى، إن الجهاز هدفه حماية الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج، وتقديم المعلومات لرئيس الجمهورية وكل المؤسسات حول جميع القضايا.

وأضاف «شحاتة»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه لم يعط معلومة واحدة خاطئة لـ«مرسى»، ولم يتآمر عليه أحد، سواء الجيش أو الشرطة أو المخابرات، وبالعكس كنا نقدم له النصائح، ولكنه أمسك الدفة بشكل خاطئ، ولم يكن يعتمد على المؤسسات، مشيراً إلى أن رجال المخابرات العامة مثل الطبيب يشخصون الحالة على طبيعتها ويقدمون العلاج، ورئيس الجمهورية هو صاحب القرار فى النهاية، ولسنا مع طرف لصالح طرف آخر، لأن هدفنا هو الوطن فقط.

وأشار «شحاتة» إلى أن المخابرات ووزارة الخارجية تعلم جيداً كل سفريات الرئيس للخارج، وهى التى تقوم بتنسيقها، ونضع له تقريراً عن العلاقات مع الدولة التى سيزورها والموضوعات التى يتحدث فيها والموضوعات السابقة، ونجهز زيارة رئاسية بغض النظر عن اسم الرئيس.

وحول أخذ مرسى بنصائح المخابرات قال «شحاتة»: «كان يأخذ رأينا فى موضوعات مثل قضية الحدود مع السودان والعلاقات مع إيران، ولكنه مال ناحية الإخوان المسلمين فيما يتعلق بسوريا، وظهرت أجندتهم الحقيقية، لأن الجهاز ووزارة الخارجية كانا ضد قطع العلاقات مع سوريا».

وأشار «شحاتة» إلى أن الجهاز أبدى آراءه فى مسألة تغيير الحكومة والنائب العام والإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى، وقلنا رأينا فى كل الموضوعات التى يتكلم الشارع فيها، مثل التوافق مع القوى السياسية وتشكيل حكومة توافق والمصالحة مع الأحزاب، وضرورة تحلله من تنظيم الإخوان، وأن يكون رئيساً لكل المصريين كما كان يتحدث دائماً، وأن ينفذ ذلك على أرض الواقع، وضرورة تغيير هشام قنديل، وهو وافق على ذلك، ولكن بعد فوات الأوان، حيث حدثت ثورة 30 يونيو.

وتابع «شحاته» أن «القسم الذى أقسمته أمام الرئيس المعزول محمد مرسى هو قسم جهاز المخابرات العامة، وكل الضباط يؤدون هذا اليمين، ويختلف عن قسم المسؤولين فى الدولة، والفارق فى حالتى أن القسم أذيع فى التليفزيون، وهو أمر غير طبيعى قام به محمد مرسى»، وقال «شحاتة»: «نؤدى عملنا بإخلاص وأمانة لصالح هذا الوطن فقط، ونقسم على اليمين بالحفاظ على سلامة البلاد والعباد، لكن محمد مرسى حنث بقسمه كرئيس للجمهورية».

وأكد «شحاتة» أن ثروت جودة خرج من الخدمة برتبة عميد عام 2006، وأنه ممنوع من دخول الجهاز، ولم يكن وكيلاً للجهاز.