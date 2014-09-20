دورتموند يرفض قمة ألمانيا ويخسر أمام ماينز

(إفي): سقط بروسيا دورتموند، وصيف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، في فخ الخسارة الثانية هذا الموسم بملعب ماينز بهدفين نظيفين ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، ليرفض اعتلاء قمة الدوري الإلماني ويتجمد رصيده عند ست نقاط.

ورغم محاولات فريق المدرب يورجن كلوب لتحقيق الانتصار واستغلال سقوط بايرن ميونيخ حامل اللقب في فخ التعادل الثاني أمام هامبورج بدون أهداف.

لكن أصحاب ملعب داي كوفاس أرينا كان لهم رأي آخر ونجحوا في تسجيل هدفين في الشوط الثاني ليحققوا فوزا طال انتظاره منذ سنوات أمام دورتموند.

تقدم ماينز بهدف أول سجله الياباني شينجي أوكازاكي في الدقيقة 66، من هجمة منظمة ليسدد كرة تسلمها أمام الشباك.

وفشل دورتموند في التعادل من ركلة جزاء أهدرها الإيطالي شيرو ايموبيلي في الدقيقة 70.

وأضاف أصحاب الأرض هدفا ثانيا في الدقيقة 74 سجله ماثياس جينتير مدافع دورتموند بقدمه في مرمى فريقه بالخطأ من كرة مشكوك في كونها تسلل.

وتعد الهزيمة هي الثانية لدورتموند بعد سقوطه أمام باير ليفركوزن بنفس النتيجة في الجولة الأولى، ليتجمد رصيده عند ست نقاط يحتل بها المركز الثامن.

بينما رفع ماينز رصيده إلى 8 نقاط يتقاسم بها الصدارة مؤقتا مع بادربورن وهوفنهايم وبايرن ميونيخ.

ولا يزال أمام باير ليفركوزن صاحب الـ7 نقاط الفرصة لاعتلاء القمة حال فوزه يوم الأحد أمام فولفسبورج ضمن نفس الجولة.