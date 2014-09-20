أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دورتموند يرفض قمة ألمانيا ويخسر أمام ماينز

Google+ Print
دورتموند يرفض قمة ألمانيا ويخسر أمام ماينز دورتموند يرفض قمة ألمانيا ويخسر أمام ماينز

(إفي): سقط بروسيا دورتموند، وصيف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، في فخ الخسارة الثانية هذا الموسم بملعب ماينز بهدفين نظيفين ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، ليرفض اعتلاء قمة الدوري الإلماني ويتجمد رصيده عند ست نقاط.

ورغم محاولات فريق المدرب يورجن كلوب لتحقيق الانتصار واستغلال سقوط بايرن ميونيخ حامل اللقب في فخ التعادل الثاني أمام هامبورج بدون أهداف.

لكن أصحاب ملعب داي كوفاس أرينا كان لهم رأي آخر ونجحوا في تسجيل هدفين في الشوط الثاني ليحققوا فوزا طال انتظاره منذ سنوات أمام دورتموند.

تقدم ماينز بهدف أول سجله الياباني شينجي أوكازاكي في الدقيقة 66، من هجمة منظمة ليسدد كرة تسلمها أمام الشباك.

وفشل دورتموند في التعادل من ركلة جزاء أهدرها الإيطالي شيرو ايموبيلي في الدقيقة 70.

وأضاف أصحاب الأرض هدفا ثانيا في الدقيقة 74 سجله ماثياس جينتير مدافع دورتموند بقدمه في مرمى فريقه بالخطأ من كرة مشكوك في كونها تسلل.

وتعد الهزيمة هي الثانية لدورتموند بعد سقوطه أمام باير ليفركوزن بنفس النتيجة في الجولة الأولى، ليتجمد رصيده عند ست نقاط يحتل بها المركز الثامن.

بينما رفع ماينز رصيده إلى 8 نقاط يتقاسم بها الصدارة مؤقتا مع بادربورن وهوفنهايم وبايرن ميونيخ.

ولا يزال أمام باير ليفركوزن صاحب الـ7 نقاط الفرصة لاعتلاء القمة حال فوزه يوم الأحد أمام فولفسبورج ضمن نفس الجولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع