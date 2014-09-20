بالفيديو - الأهلي يضع قدما في نهائي الكونفدرالية بحرق القطن

قاد وليد سليمان جناح الأهلي فريقه لوضع قدما في نهائي كأس الكونفدرالية بالفوز على القطن في ذهاب نصف النهائي في مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت.

وحقق الأهلي الفوز لأول مرة على فريق كاميروني خارج ملعبه في المنافسات الإفريقية.

وجاء الهدف عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 72 بعد تصويبة رائعة سكنت الشباك مباشرة. (شاهد الهدف)

وشهدت المباراة خطورة من جانب القطن على فترات، ولكن الأهلي هدد مرمى الفريق الكاميروني في مناسبات عديدة إحداها سكنت الشباك، والثانية كانت قريبة.

فمع بداية المباراة حول باسم علي كرة بالخطأ في مرماه، ولكن تألق شريف إكرامي حارس المرمى وحولها إلى ركنية. شاهد الفرصة

ثم أضاع وليد سليمان انفرادا تاما بمرمى القطن.

ولاحت فرصة لموسى يدان والمرمى خال ولكنه سددها بجوار القائم في الدقيقة 62. (شاهد الفرصة)

وأهدر مهاجم القطن فرصة سهلة من كرة عرضية وبدلا من تحويلها في المرمى، مرت الكرة بشكل غريب أمام قدمه. (شاهد الفرصة)

ثم خطف وليد سليمان هدف الفوز الذي اقترب بالأهلي من المباراة النهائية.

ويقام لقاء الإياب يوم 28 سبتمبر الجاري في القاهرة، ويحتاج الأهلي للتعادل فقط من أجل الوصول للنهائي لأول مرة في تاريخه.

ويبحث الأهلي عن الفوز على البطولة التي لم يحققها أي فريق مصري.