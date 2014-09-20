أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
"ترامب" يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي -
السيسي يلتقي غدا مع العاهل الأردن ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - الأهلي يضع قدما في نهائي الكونفدرالية بحرق القطن

Google+ Print
بالفيديو - الأهلي يضع قدما في نهائي الكونفدرالية بحرق القطن بالفيديو - الأهلي يضع قدما في نهائي الكونفدرالية بحرق القطن

قاد وليد سليمان جناح الأهلي فريقه لوضع قدما في نهائي كأس الكونفدرالية بالفوز على القطن في ذهاب نصف النهائي في مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت.

وحقق الأهلي الفوز لأول مرة على فريق كاميروني خارج ملعبه في المنافسات الإفريقية.

وجاء الهدف عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 72 بعد تصويبة رائعة سكنت الشباك مباشرة. (شاهد الهدف)

وشهدت المباراة خطورة من جانب القطن على فترات، ولكن الأهلي هدد مرمى الفريق الكاميروني في مناسبات عديدة إحداها سكنت الشباك، والثانية كانت قريبة.

فمع بداية المباراة حول باسم علي كرة بالخطأ في مرماه، ولكن تألق شريف إكرامي حارس المرمى وحولها إلى ركنية. شاهد الفرصة

ثم أضاع وليد سليمان انفرادا تاما بمرمى القطن.

ولاحت فرصة لموسى يدان والمرمى خال ولكنه سددها بجوار القائم في الدقيقة 62. (شاهد الفرصة)

وأهدر مهاجم القطن فرصة سهلة من كرة عرضية وبدلا من تحويلها في المرمى، مرت الكرة بشكل غريب أمام قدمه. (شاهد الفرصة)

ثم خطف وليد سليمان هدف الفوز الذي اقترب بالأهلي من المباراة النهائية.

ويقام لقاء الإياب يوم 28 سبتمبر الجاري في القاهرة، ويحتاج الأهلي للتعادل فقط من أجل الوصول للنهائي لأول مرة في تاريخه.

ويبحث الأهلي عن الفوز على البطولة التي لم يحققها أي فريق مصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه