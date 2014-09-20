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الأهلي يوضح سبب عصبية جاريدو على تريزيجيه

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الأهلي يوضح سبب عصبية جاريدو على تريزيجيه الأهلي يوضح سبب عصبية جاريدو على تريزيجيه

فسر أحمد أيوب المدرب في جهاز الأهلي عصبية حسام غالي قائد الفريق وخوان كارلوس جاريدو المدير الفني على محمود تريزيجيه نجم الوسط الصاعد في لقاء القطن.

مع الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي والقطن، خلال ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ظهر جاريدو غاضبا من تريزيجيه.

وبعد نهاية اللقاء ظهر حسام غالي قائد الأهلي عصبيا بشكل واضح.. ما دفع مراسل BeINSports لسؤال أيوب عن تلك اللقطات.

وأجاب أيوب "هذا أمر طبيعي.. هناك لحظات هامة في المباراة، لا يمكن فيها أن يمرر لاعب بطريقة مغامرة أو فيها خطورة على حدود منطقة جزاء فريقه".

وتابع "لهذا ظهرت تلك العصبية، فكرة مثل تلك من الممكن أن تؤثر في نتيجة اللقاء وتهدر انتصارك الثمين".

الأهلي فاز بهدف من دون رد على القطن في الكاميرون، قبل أن يلتقيان مجددا خلال جولة الإياب في القاهرة يوم الأحد المقبل.

وجاء الهدف عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 72 بعد تصويبة رائعة سكنت الشباك مباشرة. (شاهد الهدف)

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