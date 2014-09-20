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أمن الإسكندرية يفرج عن نجل طلعت يوسف بعد اعتذار الاتحاد رسميا

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أمن الإسكندرية يفرج عن نجل طلعت يوسف بعد اعتذار الاتحاد رسميا أمن الإسكندرية يفرج عن نجل طلعت يوسف بعد اعتذار الاتحاد رسميا

أفرج أمن الإسكندرية عن عمر طلعت يوسف نجل المدير الفني للاتحاد السكندري ولاعب زعيم الثغر بعد المشادة التي حدثت بينه مع أحد الضباط المسؤولين عن تأمين لقاء بتروجيت.

ونقل مراسل FilGoal.com في استاد الإسكندرية أن اللاعب حاول الدخول للملعب بين شوطي المباراة للحاق بالفريق، إلا أن الأمن رفض.

وتطور الأمر بين اللاعب وأحد الضباط، مما جعل الأخير يطالب التحفظ عليه وعمل محضر ضده.

وتدخل بعض العقلاء لحل الأزمة عقب اعتذار اللاعب شفهيا، واكتفى أمن الإسكندرية بمطالبة الاتحاد بالاعتذار رسميا لمدير الأمن ووزير الداخلية مقابل تنازل الضابط عن المحضر.

وفاز الاتحاد 4-2 أمام بتروجيت في لقاء الجولة الثانية من الدوري المصري.

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