بالفيديو.. ساطع النعماني يسجد لله في لقائه مع محلب.. ورئيس الوزراء يقبل رأسه

قال بيان صادر عن محلس الوزراء إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، استقبل العقيد ساطع النعمانى، الذي عاد إلى أرض الوطن منذ أيام بعد ما يزيد على عام من العلاج بالخارج، نتيجة إصابته بطلق نارى أثناء أحداث بين السريات، فقد على أثرها بصره، وأجرى عدة عمليات، وبمجرد مقابلته أصر رئيس الوزراء على تقبيل رأس العقيد ساطع النعمانى، قائلاً: «أنت لك حق كبير عندنا جميعاً، وأنت وأسرتك في أعيننا، كلنا نقدرك ونحترمك ونعزك».

وأضاف محلب: «طول ما فيه ناس زي ساطع مصر مستقبلها دايماً ساطع»، مشيراً إلى أنه سيذهب مع ابنه لمدرسته كي يعلم الطلاب أن والده بطل عظيم، دافع عن وطنه، وأهل وطنه، ضد العمليات الإرهابية.

وقبل المهندس محلب رأس ساطع النعماني قائلًا له: «لن نترك الإرهاب، ومصر لن تنسى أبناءها».

> وقال البيان إن رئيس الوزراء قال «باسمي وباسم مجلس الوزراء والعاملين به، وأسرهم، بل باسم مصر كلها أتقدم لك بالشكر، فأنت في قلب كل مصرى»، مؤكداً أن الجميع يحترم دور رجال القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن مما يتعرض له من مخاطر.

ولم يتمالك العقيد ساطع النعمانى نفسه، فسجد على الأرض شاكراً لله نعمته، وقال: «أنا أقل وأصغر بكثير من ذلك، عندما يقول لى رئيس الوزراء هذا الكلام، فكيف لا أفدي الوطن بعيني وروحي، أنا إنسان بسيط»، فرد محلب: «أنت بطل، وأنا سعيد لأنني تشرفت بلقائك»

وشدد محلب على «ضرورة القصاص لدماء شهداء الوطن، وأن يؤخذ حق ساطع وإخوته من رجال الجيش والشرطة». وخلال حضورهم اللقاء، وشكرهم للعقيد ساطع النعماني، عرض وزراء الشباب والرياضة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بعض الخدمات على العقيد ساطع.

فيما قال العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور مباحث بولاق الدكرور، إن لقاءه مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، كان حوارًا ودودًا، موضحًا أن رئيس الوزراء قال له إنه «بيننا وبين الإرهاب تار ولازم ناخد حقك وحق أبناء الوطن».

وأكد في تصريحات له، موجها حديثه لزملائه قائلًا: «نعمل بمهنة ثوابها عند ربنا انزل من بيتك وأنت عايز تستشهد، وجميعًا نفكر بهذا الأمر، وهناك مرحلة أخرى لعلاجي بعد ٤ أشهر». وقال: «نعد الشعب أننا لن نترك أي حد يمسهم بسوء».