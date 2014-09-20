«النصرة» تعلن إعدام جندي لبناني كان محتجز رهينة

أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم السبت، أن “جبهة النصرة”، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، أعدمت جنديًا لبنانيًا كان محتجزًا رهينة لديها اثر مواجهات وقعت في محيط بلدة عرسال في شرق لبنان على الحدود مع سوريا.

وقال وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل في ختام اجتماع لكبار المسؤولين الامنيين اللبنانيين انه جرى “عرض للعمليات العسكرية الدائرة في منطقة عرسال وما رافقها من قيام القوى الارهابية التكفيرية بقتل الجندي محمد حمية والتهديد بقتل المزيد من العسكريين الابطال المخطوفين”.

> وعلى احد حسابات جبهة النصرة على تويتر اعلنت ان “محمد حمية أول ضحية من ضحايا تعنت الجيش اللبناني الذي أصبح ألعوبة بيد الحزب الايراني” في اشارة الى حزب الله الشيعي اللبناني.

وهو التبني الاول الذي تقوم به جبهة النصرة منذ خطف حوالى 30 جنديًا وعنصرًا من قوى الأمن في 2 اغسطس في عرسال التي شهدت مواجهة دامية بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا وذكرت تقارير امنية انهم مزيج من “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” وكتائب مقاتلة اخرى.

وانتهت المواجهة بعد ايام بانسحاب المسلحين الى خارج عرسال وسوريا، بعد مقتل 20 عسكريا في الجيش و16 مدنيا وعشرات المسلحين.

أ ف ب