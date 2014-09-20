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بالصور.. محافظ مطروح يودع 78 من حجاج الجمعيات الأهلية

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بالصور.. محافظ مطروح يودع 78 من حجاج الجمعيات الأهلية بالصور.. محافظ مطروح يودع 78 من حجاج الجمعيات الأهلية

ودع اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة مطروح وعددهم 78 حاج ومشرفين من مديرية التضامن الإجتماعى بمطروح، والذين تم اختيارهم ممن تقدموا على مستوى المحافظة،من خلال القرعة العلنية خلال شهر مايو الماضي، متمنيا التوفيق والقبول لكل حجاج هذا العام، وموجهاً لمديرية التضامن الاجتماعى بتذليل كافة العقبات وإنهاء إجراءات سفرهم من المطار.

وأوضح محمد مطرف مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن حصة حجاج الجمعيات بمطروح هذا العام موزعة على مراكز المحافظة طبقا لتعداد السكان بكل مركز إداري كالأتي:28 لمدينة مرسى مطروح ،و3 لمركز النجيلة ،و6 لمركز سيدى براني ،و3 لمركز السلوم ،9 لمدينة الحمام ، 3 لمدينة سيوة ،و8 لمركز الضبعة ، و2 لمدينة العلمين.بالإضافة الى 16 حاج مؤجل من العام الماضي وعدد 2مشرف من المديرية بإجمالى 80 حاج.

وكانت محافظة مطروح، خصصت أتوبيسين لنقل حجاج المحافظة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، تمهيداً لاستقلال الطائرة ظهر اليوم السبت إلي الأراضى ، لأداء مناسك الحج.

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