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غدًا… محاكمة 68 متهمًا في أحداث الأزبكية

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غدًا… محاكمة 68 متهمًا في أحداث الأزبكية غدًا… محاكمة 68 متهمًا في أحداث الأزبكية

أحداث الأزبكية

تنظر، غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى، محاكمة 68 متهما، في قضية أحداث شغب الأزبكية والتي وقعت خلال احتفالات ذكرى 6 أكتوبر الماضية.

يذكر أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين خربوا سور المترو ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.

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