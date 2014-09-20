صمّمي غرفة نوم شبابيّة مع جُمانة أبو فاضل

عندما يكبر أولادك، ويدخلون مرحلة المراهقة، التي تبدأ من عمر 12 سنة، لا بدّ لك من تجديد ديكور غرف نومهم لتُعبّر عن شخصيّاتهم، ولتتماشى أكثر مع متطلّباتهم وميولهم، بعيداً عن أجواء الطفولة.

لذا، تُساعدك مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل، من خلال بعض الأفكار التالية، في تحويل غرف نوم أطفالك الطفوليّة إلى غرف أكثر نضوجاً، وتتلاءم مع روح الشباب وتطلّعاتهم:

- قومي بإزالة الرسومات الطفوليّة عن الجدران، على غرار "توم أند جيري" و"ميكي ماوس"، واستعيضي عن ألوان الزهريّ والأزرق بالألوان الزيتيّة أو الترابية، حسب رأي الولد، أو البنت.

- افسحي المجال أمام الولد، أو البنت لإدخال هواياته/ا إلى الغرفة، مثل صور أو "اكسسوارات" تمثلّ رياضته/ا المفضّلة، أو الموسيقى المرغوبة من قبله/ا.

- خصّصي مساحةً لوضع واجهة تحمل الكؤوس وشهادات التقدير التي نالها الولد، أو نالتها البنت، بشكل يُحفّزه/ا على إعطاء المزيد.

- فكّري بمتطلّبات ابنتك، خصوصاً بعد تجاوزها عمر 12 سنة، من خلال تخصيص مساحة تحوي طاولة لتسريح الشعر.وزوّدي خزانتها بأدراج خاصّة لحفظ "الاكسسوارات" و"الأحذية" و"الحقائب". ولا بدّ لك من أن تُثبّتي مرآة طويلة، ذات قاعدة أرضيّة، لتتمكّن من رؤية قامتها بالكامل.

- اختاري السرير، حسب مساحة الغرفة. ويُفضّل أن يكون بطول 140 سنتيمتراً، بشرط ألا يقلّ عن 90 سنتيمتراً. واحرصي على أن يكون تصميمه بسيطاً، ويتماشى مع قطع الأثاث الأخرى، بفضل ألوانه الهادئة.

- قومي بتوسيع طاولة المكتب والمكتبة لتستوعبا الكتب والأقلام وجهاز "الكومبيوتر". ويُفضّل ألا تجاور السرير بهدف فصل مساحة الاسترخاء عن تلك المخصّصة للدراسة والتركيز.

- أضيفي أريكةً إلى غرفة ابنك، تتموضع حول طاولة المكتب حيث بإمكانه الاستمتاع بمشاهدة الأفلام على الكومبيوتر مع أصدقائه. ويُفضّل ألا يقلّ طولها عن 160 سنتيمتراً، كي تستوعب أكثر من شخص. وبالنسبة إلى ابنتك، ضعي الأريكة بالقرب من طاولة التسريح لتستمتع بتصفّح المجلات مع صديقاتها.

- أضيفي مصباحاً يتمركز على طاولة المكتب ليُساعد الولد في القراءة والكتابة.

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