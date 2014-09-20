تأجيل محاكمة 17 من قيادات وأعضاء الإخوان في «أحداث الإرشاد» لأول نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، السبت، بمقر معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 17 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم، جنوب محافظة القاهرة، إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو، إلى جلسة أول نوفمبر المقبل.

جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق المتهمين، في ضوء الاتهامات المسندة إليهم، وهي الإعدام شنقًا، قصاصًا منهم عن جرائم القتل التي ارتكبوها وشاركوا في ارتكابها.

وقال ممثل النيابة العامة، إسماعيل حفيظ، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، في مرافعته، إن «المتهمين اتخذوا من الدين ستارًا للوصول إلى مآربهم وارتكاب جرائمهم، فتمكنوا من تصدر المشهد السياسي في الوطن عبر استغلال العواطف الدينية لدى جموع المصريين، وحينما هب الشعب للخلاص منهم، قاصدًا المركز العام لجماعة الإخوان (بالمقطم) باعتباره رمزًا للحكم، ليعلنوهم بغضبتهم السلمية، كشرت الجماعة عن أنيابها، وسقط القناع السلمي، الذي لطالما تسترت خلفه، ليفاجأ المتظاهرون السلميون بخروج أبناء الجماعة حاملين أسلحة نارية فتاكة (بنادق آلية وخرطوش وزجاجات المواد الملتهبة) ضدهم.

> وأضاف ممثل النيابة العامة أن «الشعب، بوصفه صاحب الشرعية ومانحها، كان قد قرر الخروج في مظاهرات سلمية للاعتراض على الحكم، فعقد المتهمون اجتماعًا في 26 يونيو 2013، بوصفهم قيادات جماعة الإخوان، ليتباحثوا في كيفية إجهاض تلك التظاهرات، واتخذوا في هذا الاجتماع قرارًا بتسليح أنصارهم داخل المقر العام للإخوان، بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش، بغية إفشال التظاهرات أمام المقر، مما أدى إلى مقتل البعض من المتظاهرين السلميين المناوئين للجماعة.

> واستعرضت النيابة الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والاشتراك فيه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، من أدلة قولية لشهود الإثبات، وتحريات أجهزة الأمن، والأدلة الفنية من تسجيلات صوتية ومصورة.

كان المستشار، طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أحال 6 متهمين في بداية التحقيقات إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المتظاهرين المناهضين لتنظيم الإخوان المسلمين أمام مقر مكتب الإرشاد، وهم كل من: مصطفى عبدالعظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبدالجليل السمري ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي.

واستكملت النيابة تحقيقاتها وأحالت 11 قياديًا وعضوًا آخرين بالإخوان للمحاكمة الجنائية، عن ذات القضية، وهم كل من: سعد الكتاتني ومحمد مهدي عاكف وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأيمن هدهد وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتي وعبدالرحيم محمد ورضا فهمي، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب تلك الجرائم.